ÖFB-Gerüchte um Marc Janko: „Ich dementiere nicht“

Seine Meinung würden aber sowohl ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll als auch Geschäftsführer Bernhard Neuhold kennen, versicherte Rangnick. „Ich wünsche mir die bestmögliche Besetzung, die der ÖFB kriegen kann in jeder Hinsicht. Nur dann, wenn wir wirklich ‘state of the art‘ aufgestellt sind, bringt das den Verband insgesamt weiter.“ Pröll will spätestens bis Jahresende einen Nachfolger für Schöttel präsentieren, von dem sich der Fußball-Bund in einer Aufsichtsratssitzung Mitte September nach neun Jahren getrennt hatte.