ÖFB-Gerüchte um Marc Janko: „Ich dementiere nicht“

Wird Marc Janko der neue Sportdirektor beim ÖFB? „Ich dementiere nicht“, schmunzelte der ehemalige Nationalteamstürmer und nunmehrige TV-Experte am Donnerstagabend bei Sky.
Wer wird der Nachfolger von Peter Schöttel? Die Sportdirektor-Suche beim ÖFB läuft. In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen. Einer der Kandidaten: Marc Janko!
Der 43-Jährige bestätigte am Donnerstag seine Bewerbung. Zu den Gerüchten rund um seine Person sagte Janko: „Ich dementiere nicht. Ich habe den Timetable vom ÖFB nicht am Schirm. Ich weiß nur, wann mein nächster Termin ist.“
Rangnick nicht involviert
Die Bewerbungsfrist ist vor über einer Woche abgelaufen. „Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Liste entstehen wird“, sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor wenigen Tagen. „Ich bin in diesen Sichtungsprozess und auch den Entscheidungsprozess ganz bewusst von meiner Seite aus nicht involviert.“
Seine Meinung würden aber sowohl ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll als auch Geschäftsführer Bernhard Neuhold kennen, versicherte Rangnick. „Ich wünsche mir die bestmögliche Besetzung, die der ÖFB kriegen kann in jeder Hinsicht. Nur dann, wenn wir wirklich ‘state of the art‘ aufgestellt sind, bringt das den Verband insgesamt weiter.“ Pröll will spätestens bis Jahresende einen Nachfolger für Schöttel präsentieren, von dem sich der Fußball-Bund in einer Aufsichtsratssitzung Mitte September nach neun Jahren getrennt hatte.
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