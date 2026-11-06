„Sind früher mit Macheten aufeinander losgegangen“

krone.at: Zum Abschluss: Du bist inzwischen 30 Jahre alt, was zwar zweifellos kein Alter ist für einen Profi-Fußballer, aber ich denke, wir wissen beide, dass weniger Karriere-Jahre vor Dir als hinter liegen. Hast Du einigermaßen spruchreife Pläne dahingehend, wie lange Du noch spielen willst und was danach kommen soll?

Baumgartner: Nein, nicht wirklich! Hier bei Cracovia habe ich jetzt einmal noch zwei Jahre Vertrag und dann ein Optionsjahr – mal schauen, wie sich alles entwickelt ... [überlegt kurz] Natürlich rückt das Karriereende immer näher, das ist keine Frage, aber ein paar Jahre habe ich, glaube ich, schon noch in mir. Ich habe aber inzwischen ein Studium in Business Administration and Sports abgeschlossen, habe also einen MBA. Das Fußball-Business würde mich schon noch ein Stück weit reizen, wenngleich mehr in Richtung Sportdirektor – aber ich kann mir auch ein Leben ohne Fußball ganz gut vorstellen, das muss ich ganz ehrlich sagen ... [zögert kurz] Als Fußballer hat man ein sehr schönes Leben, es hat aber nicht immer nur Vorteile: Familienfeiern wie Hochzeiten usw., die halt doch an Wochenenden stattfinden, kann man etwa nicht sehr oft beiwohnen. Aber okay, im Vergleich dazu, wie gut es uns grundsätzlich geht, sind das wirklich kleine Nachteile.