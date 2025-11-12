Demokratieschild soll vor Desinformation schützen

Mehr Geld für unabhängige Medien

Neue Leitlinien sollen darüber hinaus für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in Wahlprozessen sorgen. Ein neues Programm zur Stärkung der Medienresilienz soll unabhängigen und lokalen Journalismus mit mehr Geld fördern. Um Informationsmanipulationen besser erkennen zu können, will die Kommission die Medien- und Digitalkompetenzen aller Altersgruppen fördern. Sie will zudem ein unabhängiges europäisches Netzwerk von Faktencheckern einrichten, um die Faktenprüfungskapazitäten der EU zu stärken. Eine neue Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien soll etwa mögliche Einflussnahme auf Wahlen besser überwachen helfen.