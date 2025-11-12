Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fremde Einflussnahme

Demokratieschild soll vor Desinformation schützen

Web
12.11.2025 13:58
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Demokratie als „das Fundament ...
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Demokratie als „das Fundament unserer Freiheit, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit“.(Bild: Nicolas Herrbach, stock.adobe.com)

Ein „European Democracy Shield“ soll Europa künftig vor Desinformation und fremder Einflussnahme schützen: Die EU-Kommission schlägt „zur Stärkung, zum Schutz und zur Förderung starker und widerstandsfähiger Demokratien“ unter anderem ein Zentrum für demokratische Resilienz, ein unabhängiges Netzwerk für Faktenchecker sowie ein Krisenprotokoll für digitale Plattformen wie X oder TikTok vor.

0 Kommentare

Es sei bald vier Jahre her, seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen habe und „noch länger, seit es begonnen hat, die EU als Ziel zu nehmen für hybride Angriffe, Informationsmanipulation und Einmischungen“, erklärte die zuständige Kommissions-Vizepräsidentin Henna Virkkunen in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Brüssel. Um diesen Bedrohungen entgegenzutreten, müssten „alle aktiv werden“. EU-Demokratie-Kommissar Michael McGrath betonte, dass der Druck durch Desinformation und Manipulation groß sei und nicht verschwinden werde.

Ein Europäisches Zentrum für demokratische Resilienz soll die Ressourcen der EU und der Mitgliedstaaten bündeln, um Bedrohungen insbesondere durch ausländische Informationsmanipulation und Einmischung sowie Desinformation schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Im Rahmen des EU-Gesetzes über digitale Dienste will die Kommission zudem ein Protokoll für Vorfälle und Krisen ausarbeiten, um die Koordination zwischen den zuständigen Behörden zu erleichtern und schnellere Reaktionen auf mögliche Manipulationen zu gewährleisten. Davon betroffen wären etwa große Dienste wie Google.

Mehr Geld für unabhängige Medien
Neue Leitlinien sollen darüber hinaus für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in Wahlprozessen sorgen. Ein neues Programm zur Stärkung der Medienresilienz soll unabhängigen und lokalen Journalismus mit mehr Geld fördern. Um Informationsmanipulationen besser erkennen zu können, will die Kommission die Medien- und Digitalkompetenzen aller Altersgruppen fördern. Sie will zudem ein unabhängiges europäisches Netzwerk von Faktencheckern einrichten, um die Faktenprüfungskapazitäten der EU zu stärken. Eine neue Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien soll etwa mögliche Einflussnahme auf Wahlen besser überwachen helfen.

Lesen Sie auch:
Hass im Netz:
„KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“
11.11.2025
„Gewollt und gezielt“
Wie Desinformation Europa destabilisiert
05.05.2025
Van der Bellen warnt
Nicht genug Werkzeuge gegen Putins Desinformation
23.01.2025

„Demokratie ist Fundament unserer Freiheit“
In einer Zeit zunehmender politischer Konfrontationen, regionaler und internationaler Konflikte und rascher technologischer Umbrüche seien unsere Demokratien Belastungen ausgesetzt, so die Kommission in einer Aussendung. Autoritäre Regime würden versuchen, Spaltungen auszunutzen, Misstrauen zu säen und demokratische Akteure wie freie Medien und die Zivilgesellschaft einzuschränken.

Das Schutzschild sowie eine EU-Strategie für die Zivilgesellschaft sollen freie und faire Wahlen, unabhängige Medien, eine lebendige Zivilgesellschaft und starke demokratische Institutionen garantieren und schützen.

„Die Demokratie ist das Fundament unserer Freiheit, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Der Europäische Demokratieschild wird die Kernelemente stärken, die es den Bürgern ermöglichen, unsere gemeinsamen demokratischen Werte jeden Tag zu leben – freie Meinungsäußerung, unabhängige Medien, widerstandsfähige Institutionen und eine lebendige Zivilgesellschaft. Das ist die Stärke Europas, und wir müssen unsere kollektive Fähigkeit verbessern, sie jederzeit zu schützen“, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Web
Fremde Einflussnahme
Demokratieschild soll vor Desinformation schützen
„Unlauter Wettbewerb“
EU schafft Zollfreigrenze für Packerl ab
Konzertierte Aktion
Enkeltrick-Callcenter in Österreich zerschlagen
Kein Handy, kein Flug
Ryanair: Ab heute ist Schluss mit dem Papierticket
Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf