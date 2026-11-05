Gauner half Opfer beim Beantragen eines Kredits

Er habe ein Guthaben im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich, das er nur abrufen müssen, machte ein bislang Unbekannter einem Mann aus dem Bezirk Imst weis. Allerdings müssten zuerst 10.000 Euro fließen. Das Unheil nahm seinen Lauf.
Bereits am 28. August 2026 wurde ein Österreicher über einen Messengerdienst von einer unbekannten Person darüber in Kenntnis gesetzt, dass er auf einer Cryptowallet einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag als Kapital liegen habe. Um dieses zu aktivieren, müsse er einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag investieren.
Noch immer kein Geld eingelangt
In Folge wurde der Mann durch die unbekannten Täter bei der Beantragung eines Kredites unterstützt und er überwies folglich den geforderten Betrag. Da der Österreicher den in Aussicht gestellten, fünfstelligen Eurobetrag bis dato nicht erhalten habe, erstattete er nun die Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.