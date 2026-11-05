Gauner half Opfer beim Beantragen eines Kredits

Noch immer kein Geld eingelangt

In Folge wurde der Mann durch die unbekannten Täter bei der Beantragung eines Kredites unterstützt und er überwies folglich den geforderten Betrag. Da der Österreicher den in Aussicht gestellten, fünfstelligen Eurobetrag bis dato nicht erhalten habe, erstattete er nun die Anzeige.