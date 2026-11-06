Trump schwärmt von „großartigem, schönem Deal“

Im Ringen um Frieden hat US-Präsident Donald Trump nun einen „großartigen, schönen Deal“ (im Original: „big beautiful deal“) mit der Ukraine in Aussicht gestellt, der seiner Meinung nach „ganz Europa betreffen könnte“.
Nach der Zusammenkunft der russischen und ukrainischen Vertreter mit First Lady Melania Trump im Weißen Haus hielt der US-Präsident eine separate, geschlossene Sitzung mit dem Gesandten von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, ab.
Im Anschluss stellte sich der Republikaner im Oval Office den Fragen von Journalisten. Seiner Meinung nach seien die USA „sehr nah“ daran, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu regeln.
„Alle werden einfach begeistert sein“
Wie genau dies ausgestaltet werden würde, vermochte Trump nur kryptisch auszuführen: „Ich kann euch nicht genau sagen, was ich besprochen habe. Aber ich sage euch einfach: Das wird ein Deal, das wird ein großer Deal. Er wird wirklich groß sein. Er wird nicht nur die Ukraine betreffen, ich würde sogar sagen, er könnte ganz Europa betreffen. Das wird ein großartiger, wunderbarer Deal, und alle werden einfach begeistert sein.“
Dabei musste der US-Präsident allerdings festhalten, dass er bislang nur mit einem Vertreter Moskaus ein separates Treffen hatte. Vertreter der Ukraine seien noch nicht eingebunden worden.
Erinnerungen an Trumps Riesen-Gesetz werden wach
Mit ähnlichen Ausdrücken („big beautiful bill“) hatte Trump von einem Gesetz geschwärmt, das er im Juli 2025 unterzeichnet hatte – und das zur Hauptinitiative seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus auserkoren wurde. Dieses sieht unter anderem die Senkung der Bundessteuern und eine Erhöhung der Ausgaben für Verteidigung und Grenzsicherheit vor, um illegale Einwanderung zu bekämpfen.
Annäherung an Russland sorgt in USA für Kritik
Die USA verstehen sich unter Präsident Donald Trump als Vermittler in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einen Durchbruch konnte Trump bisher allerdings nicht vorweisen. Er hatte zuletzt auch im eigenen Land mit einer Annäherung an Russland für Kritik gesorgt.
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