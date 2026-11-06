Trump schwärmt von „großartigem, schönem Deal“

„Alle werden einfach begeistert sein“

Wie genau dies ausgestaltet werden würde, vermochte Trump nur kryptisch auszuführen: „Ich kann euch nicht genau sagen, was ich besprochen habe. Aber ich sage euch einfach: Das wird ein Deal, das wird ein großer Deal. Er wird wirklich groß sein. Er wird nicht nur die Ukraine betreffen, ich würde sogar sagen, er könnte ganz Europa betreffen. Das wird ein großartiger, wunderbarer Deal, und alle werden einfach begeistert sein.“