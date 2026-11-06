Topspiele im Fokus: Der Kampf um die Spitze

SV Haiming – SV Absam (Samstag, 14 Uhr, Sportplatz Haiming).

Gleich zwei Spitzenspiele stehen in der Tiroler Liga auf dem Programm. Eines davon bestreitet Tabellenführer Kundl beim Tabellenvierten Kematen (14 Uhr). Im zweiten Topspiel empfängt der SV Haiming (Zweiter, punktegleich mit Kundl) den Drittplatzierten SV Absam, der nur einen Punkt dahinterliegt.

Die Zebras sind nach der 1:3-Heimniederlage gegen Wörgl auf Wiedergutmachung aus. „Es haben einfach ein paar Prozent gefehlt, und das reicht in dieser Liga aus, um als Verlierer vom Platz zu gehen. Abgesehen davon ist Wörgl eine gute Mannschaft“, erklärte Absam-Trainer Andreas Schrott. „Gegen Haiming wird es auf jeden Fall schwer. Die haben mit Schaber und Perstaller zwei Spieler, die in dieser Liga den Unterschied ausmachen können“, ergänzte Schrott, der zudem auf zwei bis drei Spieler verzichten muss.

Haimings sportlicher Leiter Andreas Hell zeigte sich unterdessen etwas irritiert über die Auslosung: „Wir haben jetzt das Heimspiel und eine Woche drauf das Auswärtsspiel in Absam.“