Topspiele im Fokus: Der Kampf um die Spitze

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SV Nordkette – SK Wilten (Freitag, 19 Uhr, Sportplatz Hötting West).
Ein Innsbrucker Derby, das gleichzeitig ein Spitzenspiel ist, steigt in der 1. Gebietsliga Mitte-West zwischen dem SV Nordkette (Platz 3) und dem Tabellenführer aus Wilten. „Dass es auch ein Derby ist, hat man da nicht immer so im Blick“, sagte Wilten-Trainer Rene Waldhart mit Blick auf den erst 2022 gegründeten Verein aus Hötting.
Die Nordkettler waren in den vergangenen beiden Saisonen ziemlich erfolgsverwöhnt und feierten jeweils den Meistertitel (2. Klasse Mitte und 1. Klasse West). Auch in der neuen Liga mischen sie vorne mit und liegen nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer aus dem Stadtteil Wilten.
Für die Gäste gilt in der laufenden Saison Ähnliches: In 13 Spielen gab es elf Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Das Unentschieden holte Wilten ausgerechnet in der ersten Runde beim Heimspiel gegen Nordkette.
SV Haiming – SV Absam (Samstag, 14 Uhr, Sportplatz Haiming).
Gleich zwei Spitzenspiele stehen in der Tiroler Liga auf dem Programm. Eines davon bestreitet Tabellenführer Kundl beim Tabellenvierten Kematen (14 Uhr). Im zweiten Topspiel empfängt der SV Haiming (Zweiter, punktegleich mit Kundl) den Drittplatzierten SV Absam, der nur einen Punkt dahinterliegt.
Die Zebras sind nach der 1:3-Heimniederlage gegen Wörgl auf Wiedergutmachung aus. „Es haben einfach ein paar Prozent gefehlt, und das reicht in dieser Liga aus, um als Verlierer vom Platz zu gehen. Abgesehen davon ist Wörgl eine gute Mannschaft“, erklärte Absam-Trainer Andreas Schrott. „Gegen Haiming wird es auf jeden Fall schwer. Die haben mit Schaber und Perstaller zwei Spieler, die in dieser Liga den Unterschied ausmachen können“, ergänzte Schrott, der zudem auf zwei bis drei Spieler verzichten muss.
Haimings sportlicher Leiter Andreas Hell zeigte sich unterdessen etwas irritiert über die Auslosung: „Wir haben jetzt das Heimspiel und eine Woche drauf das Auswärtsspiel in Absam.“
Regionalliga West
07.11.2026, 14:00 | VfB Hohenems – SK St. Johann =>https://go.fan.at/anKrvL
07.11.2026, 14:00 | FC Kitzbühel – SV typico Lochau =>https://go.fan.at/6PNM2W
07.11.2026, 14:00 | FC Dornbirn – SVG Reichenau =>https://go.fan.at/aCDxyW
07.11.2026, 14:00 | SC Schwaz – FC Lustenau =>https://go.fan.at/5h1DIT
07.11.2026, 14:00 | FC Kufstein – FC Wolfurt =>https://go.fan.at/2DVwDa
07.11.2026, 14:30 | FC Lauterach – SV Fügen =>https://go.fan.at/9sTT8N
08.11.2026, 14:00 | Altach Juniors – WSG Tirol Juniors =>https://go.fan.at/5KNPP2
Tiroler Liga
06.11.2026, 19:15 | SV Wörgl – SV Telfs =>https://go.fan.at/8ALmFG
07.11.2026, 14:00 | SV Oberperfuss – Völser SV =>https://go.fan.at/2UQH7Q
07.11.2026, 14:00 | SV Kematen – SC Kundl =>https://go.fan.at/5hHNfU
08.11.2026, 13:30 | Innsbrucker AC – SC Münster =>https://go.fan.at/4TlgOg
1. Landesliga Ost
07.11.2026, 14:00 | SV Kirchbichl – SK Jenbach =>https://go.fan.at/8tjXWW
07.11.2026, 16:00 | FC Söll – SPG Brixlegg/Rattenberg =>https://go.fan.at/1azplb
1. Landesliga West
06.11.2026, 19:00 | SVG Reichenau II – SV Umhausen =>https://go.fan.at/5n7svu
2. Landesliga Ost
08.11.2026, 14:00 | SV Fügen II – FC Bruckhäusl =>https://go.fan.at/6ydbBm
1. Gebietsliga Mitte-Ost
07.11.2026, 15:30 | SC Münster II – SVG Uderns =>https://go.fan.at/5SVGP5
07.11.2026, 16:30 | SC Schwaz II – FC Achensee =>https://go.fan.at/aKLoyV
07.11.2026, 16:30 | SVG Mayrhofen II – FC Aschau =>https://go.fan.at/3Ec6aZ
FC Wacker Innsbruck Amateure – SV Innsbruck (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen Wiesengasse A).
Ein weiteres Innsbrucker Derby bietet die 1. Landesliga West. Dort empfangen die Amateure des FC Wacker Innsbruck den SVI auf dem Kunstrasen in der Wiesengasse. Beide Vereine starteten etwas holprig in die Saison, fanden nach Siegesserien aber wieder in die Spur und liegen nun punktegleich auf den Rängen vier und fünf.
SV Matrei – SPG Oberland West (Samstag, 16 Uhr, Sportplatz Matrei am Brenner).
Das Spiel um den Herbstmeistertitel in der 1. Landesliga West steigt zwischen dem SV Matrei und der SPG Oberland West. Die Wipptaler führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf die Oberländer an. Kurioserweise haben die Gäste sogar ein Tor mehr erzielt und acht Gegentore weniger kassiert. Damit stellen sie die (knapp) beste Offensive und die zweitbeste Defensive der Liga.
All diese Statistiken sind am Ende jedoch nebensächlich: Die Gäste aus dem Oberland müssen gewinnen, um Matrei den Herbstmeister noch entreißen zu können.
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