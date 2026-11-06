Enthüllt! So viel kassiert Bayerns-Star Harry Kane

Kane kostet den FC Bayern aber nicht nur viel Geld. Er spielt mit seinen Toren und seinem Beitrag zu Siegen und Titeln auch viel Kohle ein. Und er verleiht dem Verein nationale und internationale Strahlkraft, wie rund um die Ballon-d‘Or-Verleihung „messbar“ bei der weltweiten medialen Aufmerksamkeit gewesen sei, wie Dreesen erklärte.