Enthüllt! So viel kassiert Bayerns-Star Harry Kane

Ein historischer Deal! Für die Vertragsverlängerung mit Superstar Harry Kane hat der FC Bayern München richtig tief in die Tasche gegriffen.
Wie Sky berichtet, kassiert Kane über 30 (!) Millionen Euro brutto pro Jahr inklusive Bonuszahlungen. Diese seien abhängig von Titeln, einem erneuten Ballon d‘Or sowie Toren und Assists.
Es handelt sich um einen Rekordvertrag (ohne Ausstiegsklausel). Kein Kicker in der deutschen Bundesliga hatte bislang besser verdient als Kane. Der 33-jährige Engländer steigt damit sogar zum bestbezahlten Spieler Europas auf und hängt sogar Manchester-City-Tormaschine Erling Haaland sowie Real-Madrid-Wirbelwind Kylian Mbappe ab.
„Großer Vertrag für großen Spieler“
Der FC Bayern hat sich für die mit aller Macht angestrebte Vertragsverlängerung mit Torjäger Kane um zwei Jahre bis 2029 finanziell „nach der Decke gestreckt“. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bei einer Pressekonferenz auf dem Vereinsgelände, ohne wie üblich konkrete Zahlen zu nennen.
„Natürlich, ist doch klar, dass der weltbeste Spieler auch einen Top-Vertrag bei uns hat“, sagte Dreesen über den gerade mit dem Ballon d‘Or ausgezeichneten Kane.
Kane kostet den FC Bayern aber nicht nur viel Geld. Er spielt mit seinen Toren und seinem Beitrag zu Siegen und Titeln auch viel Kohle ein. Und er verleiht dem Verein nationale und internationale Strahlkraft, wie rund um die Ballon-d‘Or-Verleihung „messbar“ bei der weltweiten medialen Aufmerksamkeit gewesen sei, wie Dreesen erklärte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.