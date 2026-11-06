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Enthüllt! So viel kassiert Bayerns-Star Harry Kane

Deutsche Bundesliga
06.11.2026 06:44
Harry Kane verlängert beim FC Bayern München.
Harry Kane verlängert beim FC Bayern München.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein historischer Deal! Für die Vertragsverlängerung mit Superstar Harry Kane hat der FC Bayern München richtig tief in die Tasche gegriffen.

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Wie Sky berichtet, kassiert Kane über 30 (!) Millionen Euro brutto pro Jahr inklusive Bonuszahlungen. Diese seien abhängig von Titeln, einem erneuten Ballon d‘Or sowie Toren und Assists.

Es handelt sich um einen Rekordvertrag (ohne Ausstiegsklausel). Kein Kicker in der deutschen Bundesliga hatte bislang besser verdient als Kane. Der 33-jährige Engländer steigt damit sogar zum bestbezahlten Spieler Europas auf und hängt sogar Manchester-City-Tormaschine Erling Haaland sowie Real-Madrid-Wirbelwind Kylian Mbappe ab.

„Großer Vertrag für großen Spieler“
Der FC Bayern hat sich für die mit aller Macht angestrebte Vertragsverlängerung mit Torjäger Kane um zwei Jahre bis 2029 finanziell „nach der Decke gestreckt“. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bei einer Pressekonferenz auf dem Vereinsgelände, ohne wie üblich konkrete Zahlen zu nennen.

Christian Dreesen (li.) und Harry Kane
Christian Dreesen (li.) und Harry Kane(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

„Natürlich, ist doch klar, dass der weltbeste Spieler auch einen Top-Vertrag bei uns hat“, sagte Dreesen über den gerade mit dem Ballon d‘Or ausgezeichneten Kane.

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Kane kostet den FC Bayern aber nicht nur viel Geld. Er spielt mit seinen Toren und seinem Beitrag zu Siegen und Titeln auch viel Kohle ein. Und er verleiht dem Verein nationale und internationale Strahlkraft, wie rund um die Ballon-d‘Or-Verleihung „messbar“ bei der weltweiten medialen Aufmerksamkeit gewesen sei, wie Dreesen erklärte.

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