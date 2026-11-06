Auf diesen WM-Moment hat Beiter 20 Jahre gewartet

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen startet in Dänemark in die A-WM. Zum Auftakt warten die favorisierten Tschechinnen. Für die 37-jährige Vorarlbergerin Eva Beiter erfüllt sich nach vielen Jahren ein Traum. Und die Stürmerin erzählt, mit welchen Herausforderungen sie in der Eishockey-Kabine konfrontiert ist.
Einmal noch in der Elite zu spielen! Österreichs Eishockey-Stürmerin Eva Beiter hat nie aufgehört davon zu träumen. Mit 37 Jahren gehört sie „zu den alten Hasen des Teams. Aber ich finde es erfrischend. Man ist bei allen Trends der Jungen up-to-date“, schmunzelt die Vorarlbergerin.
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