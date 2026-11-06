„Extrem cool, dass wir unsere Tore sehen können“

Immer mehr Vereine in ganz Österreich (an bisher mehr als 300 Standorten) setzen auf die modernen Kamerasysteme von fan.at und nutzen sie auch gleich für ihre Spielanalysen und Matchvorbereitungen. Zudem werden damit auch die Sponsoren der Vereine ins rechte Licht gerückt und einer breiteren Masse präsentiert. Außerdem stimmen Sie mit uns über das Tor der Runde und des Monats sowie für jede Liga über das Team der Runde ab. Infos gibt es auch via info@fan.at