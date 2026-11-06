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Begeisterung um fan.at

„Extrem cool, dass wir unsere Tore sehen können“

Fußball National
06.11.2026 06:04
Akif Güclü
Akif Güclü(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wir sind Fußball! In ganz Österreich, vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft, bei den Mädchen und Damen genauso wie bei den Burschen und Männern. Die Fans und Vereine sind vom Angebot (rund 15.000 Spiele pro Jahr) total begeistert. Sie nutzen Fan.at, um die Spiele ihrer Liebsten zu verfolgen oder um sich auf die Partien vorzubereiten.

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Akif Güclü ist mit Schwaz punktegleich mit Spitzenreiter Imst Zweiter der Regionalliga West. „Ich nutze fan.at zur Gegneranalyse“, erzählte der 44-jährige Tiroler, der sich das vergangene Spiel von FC Lustenau genau angesehen hat. Mit einem Sieg kann sein Team Platz eins übernehmen.

Auch Kids im Fokus
Das Kamerasystem von fan.at ist beim SV Schalchen aus Oberösterreich längst ein fixer Bestandteil – allen voran für die Analyse. Sportchef Klaus Erkner betont zudem: „Künftig soll es auch im Nachwuchsbereich zum Einsatz kommen und Trainern und Kindern ein wirklich wertvolles zusätzliches Werkzeug bieten!“

Legionär als Fan
Ex-England-Legionär Michi Madl (unten li.), als Co-Trainer bei Sturm 2025 Meister, setzt bei seiner ersten Station als Chef beim steirischen Landesligisten Pachern mit „Co“ Fabio Schnabel auf eine Vorbereitung via fan.at. „Einerseits für unser Spiel und auch für die Gegner-Analyse!“

(Bild: SV Pachern)

Auch ganz unten im burgenländischen Unterhaus wird auf fan.at mitgefiebert! Beim SC Zagersdorf sorgt vor allem das Fan.at-„Team der Runde“ regelmäßig für Gesprächsstoff in der Kabine.

(Bild: SC Zagersdorf)

„Wir nutzen Fan.at regelmäßig. Besonders bei Auswärtsspielen in Oberösterreich ist das für uns eine gute Gelegenheit, die Partien unseres Vereins zu verfolgen“, sagen Pensionist Wolfgang Lott und Enkelchen Oliver, die beide Fans von Regionalligist SV Wals-Grünau (Salzburg) sind.

(Bild: Krone/Funk)

„Extrem cool, dass wir unsere Tore selber sehen können“, freuen sich Alex und Benedikt von der U15 der TSU Neumed Obergänserndorf (NÖ) mit Jugendleiterin Barbara Bauer über die Fan.at-App.

(Bild: TSU Neumed Obergänserndorf)

Selbstanalyse
FC-Nenzing-Torhüter André Breitfuss ist von Fan.at hellauf begeistert: „Ich habe mir ein Abo geholt, um einerseits mein eigenes Spiel als auch jenes der gegnerischen Stürmer zu analysieren.“

(Bild: Peter Weihs)

Arno Kozelsky, Coach des Kärntner Landesligisten St. Veit: „Ich analysiere uns und unsere Gegner damit – Fan.at ist genial und die Kameras sollten für alle verpflichtend sein!“

(Bild: Handler Wolfgang)

„Ich finde es wunderbar, dass wir auf Fan.at zurückgreifen können. Das unterstützt unsere tägliche Arbeit enorm“, meint Obmann Peter Schrimpl vom Wiener Stadtligisten WAF.

(Bild: Privat)
Fan.at
Hunderte Derbys, Emotionen und Kuriositäten live!

Werden Sie Teil der „Krone“-Fußballfamilie! Mit fan.at liefern wir jedes Wochenende Hunderte Unterhaus-Partien direkt zu Ihnen nach Hause. Derbys, Emotionen und klassische Unterhaus-Kuriositäten sind garantiert. Vom Nachwuchs bei Burschen und Mädchen bis zu den Kampfmannschaften.

Sie wollen Ihrem Enkerl bei den spannenden Spielen auf die Beine schauen oder Ihrer Tochter auch bei Auswärtspartien die Daumen drücken? Das können Sie ab sofort bequem vor dem Bildschirm. Auf fan.at surfen oder einfach den QR-Code (unten) scannen, anmelden und mit dem Abo kein Match mehr verpassen.

(Bild: -)

Immer mehr Vereine in ganz Österreich (an bisher mehr als 300 Standorten) setzen auf die modernen Kamerasysteme von fan.at und nutzen sie auch gleich für ihre Spielanalysen und Matchvorbereitungen. Zudem werden damit auch die Sponsoren der Vereine ins rechte Licht gerückt und einer breiteren Masse präsentiert. Außerdem stimmen Sie mit uns über das Tor der Runde und des Monats sowie für jede Liga über das Team der Runde ab. Infos gibt es auch via info@fan.at

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