Inferno in New York
Flammen schlugen aus allen Fenstern: Sechs Tote
Im „Big Apple“ hat ein Feuer im Stadtteil Brooklyn mehreren Menschen das Leben gekostet.
„Es bricht mir das Herz, mitteilen zu müssen, dass sechs New Yorker ihr Leben verloren haben“, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz.
Man sei in der Nacht auf Donnerstag alarmiert worden, so die Feuerwehr. Das gesamte zweigeschossige Haus habe bereits in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte Minuten nach dem Notruf ankamen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.
200 Einsatzkräfte vor Ort
Die Flammen seien aus allen Fenstern geschlagen. Vier Menschen seien tot aufgefunden worden, zwei weitere im Krankenhaus gestorben und vier weitere verletzt worden. Bei allen handle es sich um Erwachsene, sagte Mamdani. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren demnach im Einsatz.
Erst Ende Oktober waren vier Mitglieder einer Familie in der Bronx durch ein Feuer getötet worden. Brandauslöser war die Batterie eines Elektro-Fahrrads gewesen.
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