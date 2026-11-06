Flammen schlugen aus allen Fenstern: Sechs Tote

200 Einsatzkräfte vor Ort

Die Flammen seien aus allen Fenstern geschlagen. Vier Menschen seien tot aufgefunden worden, zwei weitere im Krankenhaus gestorben und vier weitere verletzt worden. Bei allen handle es sich um Erwachsene, sagte Mamdani. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren demnach im Einsatz.