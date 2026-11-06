5 Mio. € weniger! Düstere Wolken über WTA Finals

Gleiches Preisgeld aus der eigenen Kasse

Die Gründe sind vielfältig und hängen zum Teil paradoxerweise mit dem Kampf um Gleichberechtigung und Frauenrechte zusammen. Da die Männertour ATP oft ein deutlich höheres Preisgeld ausschüttet, sah die WTA sich bei den großen kombinierten Turnieren (aktuell in Indian Wells, Miami, Madrid, Rom, Kanada, Cincinnati, Peking) genötigt, schrittweise für gleich viel Kompensation zu sorgen. Da manche Turniere dies aber nicht selber stemmen können oder wollen, zapfte die WTA ihre eigenen Reserven an, um die Differenz auszugleichen. Das wird sie sich auf Dauer aber nicht leisten können, da die Einnahmen der WTA weniger als die Hälfte derjenigen der ATP betragen.