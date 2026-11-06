Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Flugabgabe: Der Schuss ins Knie

Kolumnen
06.11.2026 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es hätte ja so gut fürs Klima sein sollen: Unsere Regierung beschloss eine Flugabgabe von vier Euro je Flug und von zwölf Euro bei Kurzstrecken unter 350 Kilometern. Die Politiker rieben sich die Hände: Diese Steuer würde über 100 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Heute weiß man es besser: Diese Steuer war und ist ein Schuss ins eigene Knie. Wird das Klima dadurch besser, wenn statt von Wien vermehrt von Bratislava abgeflogen wird? Zwei Millionen Passagiere weniger in Wien, dafür Rekordeinnahmen in Bratislava! Auch die AUA-Mutter Lufthansa reagiert: Die tollen neuen Flugzeuge werden nicht die Österreicher für die Langstrecke bekommen, die werden im Konzern dorthin zugeteilt, wo es keine mittelalterliche Flugabgabe gibt. Nur mehr acht Länder in der ganzen EU heben noch eine Flugabgabe ein, kürzlich hat sie Schweden abgeschafft, auch Deutschland beschloss eine Senkung.

Es ist Zeit zur Erkenntnis: Die Flugabgabe made in Austria ist ein Schuss ins eigene Knie, der Schaden, den sie anrichtet, ist größer als die erhofften Mehreinnahmen. Zwei Millionen Passagiere weniger in Wien, das ist ein enormer Verlust! Und der Flughafen in Bratislava hat Spaß an der Entwicklung: Dort kann man zuschauen, wie die Passagiere im nahen Wien vertrieben werden.

Österreich ist schon längst ein Hochsteuerland. Wir sollten nicht durch solche Schnitzer den eigenen Standort weiter schädigen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
06.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.994 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
120.574 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
116.644 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2752 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Als drei grölende Männer an unserer Tür rüttelten
„Krone“-Kommentar
Barbershop als Migrantentreff
„Krone“-Kommentar
„Hört ihr dieses Knacken …?“
Am Rand notiert
Regieren mit Herz oder Härte
„Krone“-Kommentar
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf