Flugabgabe: Der Schuss ins Knie

Heute weiß man es besser: Diese Steuer war und ist ein Schuss ins eigene Knie. Wird das Klima dadurch besser, wenn statt von Wien vermehrt von Bratislava abgeflogen wird? Zwei Millionen Passagiere weniger in Wien, dafür Rekordeinnahmen in Bratislava! Auch die AUA-Mutter Lufthansa reagiert: Die tollen neuen Flugzeuge werden nicht die Österreicher für die Langstrecke bekommen, die werden im Konzern dorthin zugeteilt, wo es keine mittelalterliche Flugabgabe gibt. Nur mehr acht Länder in der ganzen EU heben noch eine Flugabgabe ein, kürzlich hat sie Schweden abgeschafft, auch Deutschland beschloss eine Senkung.