Patient wurde aus Grazer Spital „verscheucht“

Spital spricht von Sicherheitsmaßnahme, Mann irritiert

Seitens der AUVA, die das Unfallkrankenhaus betreibt, sieht man den Vorfall anders. Auf „Krone“-Anfrage heißt es, dass der Patient über mehrere Sitzplätze hinweg eingeschlafen war. Eine Pflegeperson bat ihn, das Krankenhaus zu verlassen. „Da der Patient trotz mehrfacher Aufforderung durch verschiedene Mitarbeitende das Gebäude nicht verlassen wollte und sich gegenüber mehreren Mitarbeitenden sowie dem Sicherheitsdienst aggressiv und beleidigend verhielt, wurde schließlich die Polizei verständigt.“

Der „Krone“-Leser schüttelt den Kopf: „Ich war schon genervt, ja, aber ich bin nicht aggressiv geworden und verstehe in erster Linie nicht, dass ich das Krankenhaus verlassen hätte müssen!“