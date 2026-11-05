Kühlsystem-Hacker schlugen auch in der Schweiz zu

Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

Die heimischen Supermärkte haben aber ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Bei SPAR gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, Billa Plus und Penny) beobachte die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Rewe Group in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es auf APA-Anfrage. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.