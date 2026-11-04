Google: Stellenabbau soll hohe KI-Kosten abfedern

Hohe Investitionen in Rechenzentren

Andere Technologiekonzerne wie die Facebook-Mutter Meta oder Oracle stehen vor ähnlichen Problemen. Sie müssen sich zudem zusätzliches Kapital zur Finanzierung ihrer Pläne für künstliche Intelligenz (KI) beschaffen. Diese Entwicklung macht Anleger nervös. Sie bezweifeln, dass sich die Investitionen jemals rechnen werden. Für Microsoft zahlt sich der Bau von Rechenzentren bisher zwar aus, dennoch will der Softwarekonzern 60.000 Beschäftigten, rund ein Viertel der weltweiten Belegschaft, ebenfalls Abfindungsangebote unterbreiten.