24 Tage voller Wissen, Fantasie und Spiel für Kids

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04.11.2026 16:00
Elf Adventkalender wurden von der „Krone“ genau unter die Lupe genommen. Wo ist Spaß garantiert?
Elf Adventkalender wurden von der „Krone“ genau unter die Lupe genommen. Wo ist Spaß garantiert?(Bild: Krone KREATIV/Jag_cz - stock.adobe.com, Christine Steinmetz)
Porträt von Christine Steinmetz
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Christine Steinmetz und Charlotte Sequard-Poyer

Rätsel, lesen, spielen, naschen: Die Auswahl an Adventkalendern für Kinder ist auch dieses Jahr wieder riesig. Die „Krone“ hat für Sie getestet, mit welchen Kalendern Sie die Weihnachtszeit für Ihr Kind noch magischer gestalten können und welches Produkt seinen – ehrlicherweise teils saftigen – Preis auch wirklich wert ist.

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Haben Sie heuer schon einen Adventkalender für Ihren Nachwuchs besorgt? Nein? Dann sind Sie vergleichsweise ganz schön spät dran! Tatsächlich steigt die Nachfrage nach Adventkalendern auf den gängigen Online-Verkaufsplattformen nämlich schon seit Mitte August stark an. Aber keine Panik, noch geht sich alles aus. 

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