24 Tage voller Wissen, Fantasie und Spiel für Kids

Haben Sie heuer schon einen Adventkalender für Ihren Nachwuchs besorgt? Nein? Dann sind Sie vergleichsweise ganz schön spät dran! Tatsächlich steigt die Nachfrage nach Adventkalendern auf den gängigen Online-Verkaufsplattformen nämlich schon seit Mitte August stark an. Aber keine Panik, noch geht sich alles aus.