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Bursche (14) renitent

„Urteil fällt Gott“ – „Nein, erst sind wir dran!“

Burgenland
04.11.2026 16:00
Frisch geputzte Fenster und eine verkehrte Welt, in der sich der Angeklagte mit den Richterinnen ...
Frisch geputzte Fenster und eine verkehrte Welt, in der sich der Angeklagte mit den Richterinnen anlegte. „Wenn Sie mich weiter anschreien, gehe ich heim.“(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Kurioser Prozess wegen Wiederbetätigung und Kinderpornografie am Landesgericht Eisenstadt: Der zum Tatzeitpunkt 14-jährige Burgenländer lacht wohl heute noch über die Vorwürfe.

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Als die acht Geschworenen am Landesgericht Eisenstadt den Eid ablegen, muss der 17-Jährige schmunzeln. Merklich lacht er, als ihm die Vorsitzende zwei Bilder vor die Nase hält. Eines zeigt Adolf Hitler auf einem Sofa mit einer Spielkonsole in der Hand. Das andere Teletubbies mit einem Hakenkreuz auf dem Bauch. Auch bei der von ihm versendeten Textnachricht „Dich vergase ich zuerst“ vernimmt man ein Glucksen.

Der Angeklagte macht sich vor den Geschworenen für den Prozess bereit.
Der Angeklagte macht sich vor den Geschworenen für den Prozess bereit.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Im Alter von 14 bis 15 soll der Schüler aus dem Nordburgenland an mindestens zehn Personen regelmäßig „das NS-Regime verherrlichende“ Bilder und Stickers weitergeleitet haben. Er soll Nazi-Devotionalien gesammelt und zur Schau gestellt haben. Er soll in der Klasse den Hitlergruß gezeigt haben, wenn die Lehrerin an der Tafel schrieb. Er soll überall Hakenkreuze gemalt haben. Er soll via WhatsApp kinderpornografischem Inhalte geteilt haben.

Null Verständnis, warum es zur Anklage kam
„Ich war ein Kind. Niemand hat mir gesagt, dass ich das nicht darf. Ich habe keinen Genozid begangen. Das, was passiert ist, ist Vergangenheit. Und ich verstehe nicht, warum ich hier sitzen muss und die anderen nicht. Das ist nicht fair“, meint der arbeitssuchende Krankengeldbezieher, den die Zuhörer kaum verstehen. „Ich bin ja gerade erst aufgestanden.“

Die Uhr zeigt 10.12 Uhr.

Zitat Icon

Ich habe Ihnen nichts getan. Sie brauchen mich nicht anschreien! Wenn das hier so weitergeht, gehe ich heim. Wurscht, was dann mit mir ist.

Der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt

Immer wieder dreht er sich lachend zur Mutter um. Die starrt ins Leere. Auch sie hört diese Dialoge: „Ich weiß, wer ich bin. Gott wird über mich urteilen.“ – „Aber zuerst kommen wir!“ – „Ich habe Ihnen nichts getan. Sie brauchen mich nicht anschreien! Wenn das hier so weitergeht, verlasse ich diesen Saal und gehe heim. Wurscht, was dann mit mir passiert. Ich habe Ihnen nichts getan.“ – „Benehmen Sie sich gefälligst! Sie wissen schon, dass Sie hier vor Gericht sind, oder?“ – „Ja, aber ich weiß immer noch nicht, warum ich hier sein muss.“

Der Bursche fordert Respekt ein
Nun beginnt der 17-Jährige, sich auch mit einem Geschworenen anzulegen. Offensichtlich stört es ihn, dass der ihn anschaut. Wieder wird der Bursche ermahnt. Wieder setzt er sich verbal zur Wehr. „Begegnen Sie mir mit Respekt! Alle hier! Alle Menschen machen Fehler, verstanden? Aber deshalb brauche ich mich hier nicht so behandeln lassen.“

So viel dazu: Niemand hat den jungen Mann am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt angeschrien. Er wurde von den drei Berufsrichterinnen verständnisvoll behandelt. Über Gebühr sogar.

Sechs Monate bedingte Haft und Psychotherapie
Die Geschworenen beraten lange. Wie umgehen mit der Zukunft eines jungen Menschenlebens? Man einigt sich auf eine bedingte Haftstrafe in Dauer von sechs Monaten. Und zu einer Weisung auf Psychotherapie.

Niemand hat gelacht.

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