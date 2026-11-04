„Urteil fällt Gott“ – „Nein, erst sind wir dran!“

Immer wieder dreht er sich lachend zur Mutter um. Die starrt ins Leere. Auch sie hört diese Dialoge: „Ich weiß, wer ich bin. Gott wird über mich urteilen.“ – „Aber zuerst kommen wir!“ – „Ich habe Ihnen nichts getan. Sie brauchen mich nicht anschreien! Wenn das hier so weitergeht, verlasse ich diesen Saal und gehe heim. Wurscht, was dann mit mir passiert. Ich habe Ihnen nichts getan.“ – „Benehmen Sie sich gefälligst! Sie wissen schon, dass Sie hier vor Gericht sind, oder?“ – „Ja, aber ich weiß immer noch nicht, warum ich hier sein muss.“