Nach WM-Triumph: Antonelli bei Sennas Familie

Startnummer Hommage an Senna

Antonelli ist großer Fan der 1994 in Imola verstorbenen Rennfahrerlegende. Er fährt in Verehrung für Senna mit der Startnummer 12. Der Brasilianer hatte diese Nummer selbst bei Lotus von 1985 bis 1987 und auch 1988 nach seinem Wechsel zu McLaren, als er den ersten seiner drei WM-Titel holte. In Mexiko hatte Antonelli am vergangenen Wochenende vorzeitig seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 fixiert.