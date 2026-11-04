Nach WM-Triumph: Antonelli bei Sennas Familie

Nach seinem Formel-1-Triumph hat Kimi Antonelli einen ganz besonderen Ausflug unternommen. Der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse besuchte wenige Tage vor dem Grand Prix von Brasilien in Interlagos die Familie von Legende Ayrton Senna.
„Unvergesslicher Tag“, schrieb der 20-jährige Italiener auf Instagram. „Danke an die ganze Familie Senna. Es muss sich erst einmal setzen, aber ich werde diese Erinnerungen ewig mit mir tragen.“
Antonelli posierte westlich von Sao Paulo unter anderem an der Seite von Sennas Nichte Bianca und von dessen Neffe Bruno in dem ikonischen schwarz-goldenen Lotus, in dem Ayrton Senna Mitte der 80er Jahre in der Formel 1 gefahren war. Vor einem Jahr hatte der Mercedes-Shootingstar vor dem Rennen in Interlagos schon das Grab Sennas besucht.
Startnummer Hommage an Senna
Antonelli ist großer Fan der 1994 in Imola verstorbenen Rennfahrerlegende. Er fährt in Verehrung für Senna mit der Startnummer 12. Der Brasilianer hatte diese Nummer selbst bei Lotus von 1985 bis 1987 und auch 1988 nach seinem Wechsel zu McLaren, als er den ersten seiner drei WM-Titel holte. In Mexiko hatte Antonelli am vergangenen Wochenende vorzeitig seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 fixiert.
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