Kürbis mal anders: So süß schmeckt die Steiermark

Das steirische Kürbiskernöl mit der Bezeichnung g.g.A ist wie die steirischen Käferbohnen g.U ein qualitativ hochwertiges Produkt aus Österreich. Philipp von „Philipp bewegt“ informiert sich bei Tanja was genau hinter diesen Qualitäts- und Herkunftsmarkmalen steckt. Tanja verwendet das nussige Kernöl und die Käferbohnen diesmal auch in der süßen Küche.