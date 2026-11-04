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Kürbis mal anders: So süß schmeckt die Steiermark

Rezept der Woche
04.11.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das steirische Kürbiskernöl mit der Bezeichnung g.g.A ist wie die steirischen Käferbohnen g.U ein qualitativ hochwertiges Produkt aus Österreich. Philipp von „Philipp bewegt“ informiert sich bei Tanja was genau hinter diesen Qualitäts- und Herkunftsmarkmalen steckt. Tanja verwendet das nussige Kernöl und die Käferbohnen diesmal auch in der süßen Küche.

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Fluffige Kürbis-Muffins mit süßer Käferbohnen-Creme
Zutaten für ca. 10-12 Muffins: 200 g Hokkaido Kürbis, 2 Eier, 80 g brauner Zucker, 60 ml neutrales Öl, 100 g Naturjoghurt oder Skyr, 150 g Mehl, 1 TL Backpulver, 1 TL Zimt, ½ TL Vanillezucker, 1 Prise Salz. Optional etwas Muskatnuss oder Lebkuchengewürz

Zubereitung:
Den Kürbis klein schneiden und in etwas Wasser weich dünsten oder im Anschließend etwas Butter dazu geben und fein pürieren. Die Eier, Zucker, Öl und Joghurt verrühren und in die Kürbismasse rühren. 
Jetzt das Mehl, Backpulver, Zimt, Vanille und Salz vermischen und vorsichtig unterheben. Die Masse in Muffinförmchen füllen und bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca. 25 Minuten backen. 

Fluffig, saftig und überraschend köstlich: Die Kürbis-Muffins mit süßer Käferbohnen-Creme ...
Fluffig, saftig und überraschend köstlich: Die Kürbis-Muffins mit süßer Käferbohnen-Creme bringen ein Stück Steiermark auf den Dessertteller.(Bild: krone.tv)

Zutaten Käferbohnen-Creme150 g gekochte Käferbohnen, 100 g Skyr oder griechisches Joghurt, 2 EL Ahornsirup oder Honig, 1 TL Vanille, 2 TL Kakao, 1 Prise Salz

Zubereitung:
Alle Zutaten in einer Schüssel sehr fein pürieren, bis eine glatte Creme entsteht. Falls die Creme zu fest ist, einfach 1-2 EL Milch einrühren.

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