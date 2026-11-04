Rot und Blau schmieden neue Wirtschafts-Allianz

„Herz des Industrielandes“

Basis der städteübergreifenden Zusammenarbeit ist eine Studie der Linzer Johannes Kepler Universität. Deren Ergebnis: Der Korridor zwischen Linz und Wels ist das „Herz des Industrielandes“ und die Region mit dem höchsten Durchschnittseinkommen Österreichs, aber derzeit unter Druck, weil das große Wachstum – Stichwort amerikanische KI-Firmen – anderswo stattfindet. Die Region müsse sich daher erneuern. Ihre Stärken liegen laut der Studie einerseits in der industriellen Intelligenz – also etwa in der Weiterentwicklung von alten Maschinen mit modernen Sensoren – und andererseits in „grünen“ Technologien, wie den Bestrebungen der Voestalpine zur CO₂-neutralen Stahlerzeugung.