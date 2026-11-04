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Überraschung in Paris

Zverev verliert erstes Spiel als Nummer eins

Tennis
04.11.2026 16:10
Ratlosigkeit bei Alexander Zverev
Ratlosigkeit bei Alexander Zverev(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wien-Halbfinalist Alexander Zverev hat sein erstes Match als offizieller Weltranglistenerster verloren. 

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Der Deutsche unterlag am Mittwoch nach einem Auftakt-Freilos in Runde eins des Pariser Masters-1000-Turniers dem Italiener Lorenzo Musetti 6:7(2) und 2:6.

Zverev hatte die Nr.-1-Position erstmals vergangene Woche beim Wiener ATP-Turnier erreicht, am Montag erhielt er den dafür vorgesehenen Pokal.

Miedler/Oberleitner in Paris im Achtelfinale
Ihre Pariser Auftakthürde nahmen die Wien-Sieger Lucas Miedler/Neil Oberleitner. Die beiden waren ursprünglich gegen Zverev und den Brasilianer Marcelo Melo gelost gewesen, spielten nun aber ungesetzt gegen die Franzosen Arthur Reymond/Luca Sanches und feierten mit einem 5:7, 6:2 und 10:3 ihren 13. Sieg in 14 Partien.

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Nächste Gegner sind die achtgereihten Brasilianer Orlando Luz/Rafael Matos. Während es Miedler/Oberleitner nicht mehr zu den Ende nächster Woche startenden Turiner ATP Finals schaffen können, hat Arthur Fils als erster Franzose seit 2016 das Einzelticket dafür gelöst. Damit sind noch zwei Plätze für das Feld der Top acht der Saison frei.

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