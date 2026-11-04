Zverev verliert erstes Spiel als Nummer eins

Nächste Gegner sind die achtgereihten Brasilianer Orlando Luz/Rafael Matos. Während es Miedler/Oberleitner nicht mehr zu den Ende nächster Woche startenden Turiner ATP Finals schaffen können, hat Arthur Fils als erster Franzose seit 2016 das Einzelticket dafür gelöst. Damit sind noch zwei Plätze für das Feld der Top acht der Saison frei.