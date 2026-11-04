Eva Pinkelnig offenbart: „Ich war ausgebrannt“

Aber gemeinsam mit „Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Ernährungsberatern, mit der Sportpsychologin, Family und Friends haben wir einen super Weg gefunden, dass die Eva heil wird – und zwar Körper, Seele, Geist. Dementsprechend freue ich mich, jetzt noch einmal in den Zirkus einzusteigen“, berichtete Pinkelnig. Die Rückkehr auf die Schanze in Tschagguns sei ein wichtiger Schritt gewesen. „Ich wäre schon ein paar Wochen vorher gesprungen. Aber das Team hat es sehr gut gemanagt, dass das Ganze safe ist. Es war schön zu sehen, wie alle rundherum eher ein bisschen nervös waren. Aber für mich konnte es fast nicht schnell genug gehen, mit dem Schuhe binden, auf dem Balken sitzen und endlich springen.“