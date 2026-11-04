Vorarlberger Industrie: Frust wird immer größer

„Kunden vergleichen Preise, nicht Ausreden“

„Die Industrie ist aus der letzten Energiekrise nie richtig herausgekommen – und jetzt ziehen Strom- und Gaspreise wieder massiv an. Wer Gas für Prozesswärme benötigt oder viel Strom in der Produktion verbraucht, kann das nicht einfach weitergeben. Unsere Kunden sitzen in Deutschland, in der Schweiz und in den USA – die vergleichen Preise, nicht Ausreden“, sieht Kampl dringenden Handlungsbedarf. Dass nach derzeitigem Stand die befristete Senkung der Elektrizitätsabgabe für Unternehmen – 0,82 statt 1,5 Cent je Kilowattstunde – mit Jahresende auslaufen könnte, ist für ihn ein Treppenwitz: „Ausgerechnet jetzt, wo Strom und Gas wieder teurer werden, soll die Entlastung bei der Elektrizitätsabgabe auslaufen. Das wäre das falsche Signal zur falschen Zeit. Die Bundesregierung muss die Senkung über 2026 hinaus verlängern, und zwar jetzt, damit die Betriebe planen können.“