Glasfaserausbau kommt nur langsam in die Gänge

Damit kommt Flatscher auf einen für die OFAA wesentlichen Punkt: In Österreich wurde der Breitbandausbau bis Mitte 2026 mit rund 2,2 Mrd. Euro gefördert. Wobei drei Viertel davon auf Niederösterreich, die Steiermark und Oberösterreich entfielen. Damit wurden 319.600 Anschlüsse gefördert. Durch diese Förderungen entstanden darüber hinaus etwa 1,18 Millionen weitere, ungeförderte Anschlüsse. „Auf jeden geförderten Anschluss kommen im Schnitt dort fast vier eigenwirtschaftliche – die Förderung öffnet eine Region, der Markt baut sie weiter aus“, sagte Wachutka. Falle dieser Anstoß nächstes Jahr weg, gerate auch der private Folgeausbau ins Stocken.