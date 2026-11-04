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Heiße Schaum-Party!

Silvia Schneider überrascht Fans mit Nacktfoto

Society International
04.11.2026 15:27
Silvia Schneider macht Lust auf Wellness: „Draußen wird es grau und kalt, und ich sitze mitten ...
Silvia Schneider macht Lust auf Wellness: „Draußen wird es grau und kalt, und ich sitze mitten im Schaum.“(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hui, ganz schön freizügig! ORF-Moderatorin Silvia Schneider überrascht ihre Fans mit einem prickelnden Schaumbad-Foto. Im XXL-Schaumberg lässt es sich die Ex von Andreas Gabalier sichtlich gut gehen.

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Da staunen ihre Fans nicht schlecht! ORF-Moderatorin und TV-Kochfee Silvia Schneider (44) hat sich am Mittwoch mit einem überraschend freizügigen Foto auf Instagram gemeldet. Darauf zu sehen: Die schöne Österreicherin bis zum Hals in einem riesigen Schaumbad. Nur ihr strahlendes Gesicht und ihr nackter Rücker schauen aus den weißen Schaumwolken hervor.

Ein ziemlich heißer Anblick! Hier gibt‘s Silvia Schneider im XXL-Schaumbad:

Ex von Andreas Gabalier wirbt für Wellness-Auszeit
Doch hinter dem prickelnden Schnappschuss steckt mehr als nur ein entspannter Badetag. Die frühere Freundin von Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier (41) macht mit dem Foto Werbung für ein bekanntes österreichisches Spa. Und offenbar hat sie dabei einen echten Wohlfühl-Ort für sich entdeckt.

Ihre Botschaft an die Fans: „Draußen wird es grau und kalt, und ich sitze mitten im Schaum. Das Schaumdampfbad im exklusiven Erwachsenenbereich SPAplus ist eines der schönsten Dinge, die ich in einer Therme je erlebt habe: warmer Dampf, weicher Schaum, pure Ruhe, und plötzlich ist der Kopf ganz leer.“

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Silvia Schneider gönnt sich eine Auszeit
Gerade im Herbst sei solche Entspannung besonders wichtig, macht die Moderatorin deutlich. „Genau solche Momente brauche ich jetzt im Herbst: einfach abschalten, durchatmen und mir selbst etwas Gutes tun.“ Klingt nach einem ziemlich verlockenden Wellness-Programm! 

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