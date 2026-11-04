Silvia Schneider überrascht Fans mit Nacktfoto

Da staunen ihre Fans nicht schlecht! ORF-Moderatorin und TV-Kochfee Silvia Schneider (44) hat sich am Mittwoch mit einem überraschend freizügigen Foto auf Instagram gemeldet. Darauf zu sehen: Die schöne Österreicherin bis zum Hals in einem riesigen Schaumbad. Nur ihr strahlendes Gesicht und ihr nackter Rücker schauen aus den weißen Schaumwolken hervor.