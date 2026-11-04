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„Mach es doch!“

Maite Kelly gibt Schöneberger Okay zu Beauty-OP

Society International
04.11.2026 16:00
Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ sprach Maite Kelly mit Barbara Schöneberger über deren ...
Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ sprach Maite Kelly mit Barbara Schöneberger über deren Einstellung gegenüber Beauty-OPs.(Bild: Krone-Collage/AFP/ APA-Images / dpa / Silas Stein)
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Von krone.at

Schönheits-OP? Warum eigentlich nicht! Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ ermuntert Schlagersängerin Maite Kelly Moderatorin Barbara Schöneberger, sich von Kritikern bloß nicht verunsichern zu lassen. Ihre klare Ansage beim Thema Beauty-Eingriffe: „Mach‘s doch!“ Wenn Barbara Lust auf eine Veränderung habe, solle sie es einfach tun. 

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Maite Kelly prescht direkt vor und fragt die berühmte deutsche Moderatorin: „Wirst du dir mal ein Facelift gönnen?“. Schöneberger gibt zu: „Also, ich habe schon darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es würde mich so verändern. Mich wollen die Leute ja glaubwürdig, dich ja auch. Das ist ja so ein bisschen unser Problem.“ Die Moderatorin habe Zweifel, dass sie das Publikum nach einer Beauty-OP nicht mehr ernst nehmen würde. Sie ist sich sicher, dass sie in den Augen anderer „ihr Gesicht verlieren würde“. 

Kelly zeigt kein Verständnis
Maite Kelly kontert, dass sie das nicht nachvollziehen könne. Sie antwortet: „Dann verlier‘ doch dein Gesicht, wen kümmert's? Das ist nur Barbara-Ego. Ehrlich, wen kümmert's? Dann verändert sich halt dein Gesicht.“ Sie sagt den entscheidenden Satz: „Es geht ja um dich!“ 

Auf die Frage, ob sie sich über ein frischeres Aussehen freuen würde, antwortet Schöneberger: „Total.“ Darauf rät Kelly: „Dann mach es doch! Wenn's anders aussieht, ist doch scheißegal“. Sie wolle die Moderatorin aber keinesfalls zu einem Eingriff zwingen – diese soll selbst entscheiden, wie sie sich am wohlsten fühle. 

Barabara Schöneberger würde sich „total“ über ein frischeres Aussehen freuen. Sie bezweifelt ...
Barabara Schöneberger würde sich „total“ über ein frischeres Aussehen freuen. Sie bezweifelt jedoch, dass ihr Publikum sie dann noch ernst nimmt.(Bild: APA/dpa/Christian Charisius)

Schließlich unterhalten sich die beiden noch über den Spruch: „In Würde altern“. Kelly kann damit nicht viel anfangen: „Was ist denn Würde eigentlich?“, fragt sie offen und kritisiert die häufige Erwartung, dass Frauen ihr Älterwerden ohne sichtbare Eingriffe akzeptieren sollten. 

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Bis dato keine Schönheits-OPs
Barbara Schöneberger hat noch keine Beauty-OPs durchführen lassen, sie gestand allerdings, einmal eine geringe Menge „Mini-Botox“ mittig auf der Stirn ausprobiert zu haben. Maite Kelly hat ebenso keine Schönheits-OPs durchführen lassen. Sie betonte jedoch einmal in einem Interview, dass sie „vor der Show zusammengebaut werde“. Vor ihren Auftritten werden der Sängerin Wimpernextensions verpasst und viele Haarteile eingesetzt, um für den ultimativen Mähnen-Look zu sorgen. 

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