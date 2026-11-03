Leser: „Erzählt mir nicht, was kämpfen heißt!“

Auch Väter stehen allein da

Auffällig viele Männer melden sich zu Wort, die selbst allein erzogen haben oder Unterhalt zahlen, und denen oft wenig zum Auskommen blieb. Ihr Ton ist rau, aber auch ein bisschen stolz: Es ging, irgendwie. Manche wünschen sich, dass auch über ihre Seite berichtet wird. „Sowas liest man aber nie…“, schreibt Erlinger über einen Arbeitskollegen, der nach der Scheidung bei seinen Eltern wohnen musste. Nun, hier kann man darüber lesen: