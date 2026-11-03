Leser: „Erzählt mir nicht, was kämpfen heißt!“

Anika Wakolbinger aus Linz zieht ihre zwei Töchter allein groß, nach allen Fixkosten bleiben ihr 33 Euro am Tag. Ihre Geschichte hat in der „Krone“-Community viele dazu gebracht, die eigene zu erzählen: Väter, Mütter und Großeltern, die wissen, wie knapp es werden kann. Die persönlichsten Kommentare lesen Sie hier.
Was heißt es, mit einem knappen Einkommen auszukommen? Diese Frage beantworten viele im Forum mit persönlichen Einblicken in ihr Haushaltsbudget. Und das teils sehr offen.
Auch Väter stehen allein da
Auffällig viele Männer melden sich zu Wort, die selbst allein erzogen haben oder Unterhalt zahlen, und denen oft wenig zum Auskommen blieb. Ihr Ton ist rau, aber auch ein bisschen stolz: Es ging, irgendwie. Manche wünschen sich, dass auch über ihre Seite berichtet wird. „Sowas liest man aber nie…“, schreibt Erlinger über einen Arbeitskollegen, der nach der Scheidung bei seinen Eltern wohnen musste. Nun, hier kann man darüber lesen:
„Das ist Normalität“
Andere legen ihr eigenes Budget offen, mit Miete, Sprit und Versicherung bis auf den Euro. Ihre Botschaft: Knapp rechnen müssen in Österreich viele, auch mit Vollzeitjob und ohne Kinder. Vor allem Pensionisten müssten mit Ihrem Budget sparsam umgehen. Und manche, die selbst mit zwei Kindern allein waren, erzählen, dass es mit noch weniger ging.
„Ich ziehe den Hut vor dieser Frau“
Und dann gibt es jene, die der Linzerin schlicht Respekt zollen. Zwei Kleinkinder, ein 30-Stunden-Job und der Unterhalt seit Langem ausständig: Das verdiene Anerkennung, finden sie.
Fazit
Viele, die hier mitreden, wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn jeder Euro zählt. Gerade deshalb gehen die Meinungen so weit auseinander. Die einen sagen: Es geht, wir haben es auch geschafft. Die anderen: Leicht ist es deshalb noch lange nicht. Vielleicht stimmt einfach beides.
Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie selbst Kinder allein großgezogen, und wie haben Sie es geschafft? Kommen alleinerziehende Väter in der öffentlichen Debatte zu kurz? Und was bräuchten Alleinerziehende in Österreich am dringendsten?
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