Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leben mit 33 Euro

Leser: „Erzählt mir nicht, was kämpfen heißt!“

Community
03.11.2026 18:27
Nicht nur alleinerziehende: Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist das Monatsende eine ...
Nicht nur alleinerziehende: Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist das Monatsende eine Rechenaufgabe.(Bild: Zwefo)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Anika Wakolbinger aus Linz zieht ihre zwei Töchter allein groß, nach allen Fixkosten bleiben ihr 33 Euro am Tag. Ihre Geschichte hat in der „Krone“-Community viele dazu gebracht, die eigene zu erzählen: Väter, Mütter und Großeltern, die wissen, wie knapp es werden kann. Die persönlichsten Kommentare lesen Sie hier.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was heißt es, mit einem knappen Einkommen auszukommen? Diese Frage beantworten viele im Forum mit persönlichen Einblicken in ihr Haushaltsbudget. Und das teils sehr offen.

Auch Väter stehen allein da
Auffällig viele Männer melden sich zu Wort, die selbst allein erzogen haben oder Unterhalt zahlen, und denen oft wenig zum Auskommen blieb. Ihr Ton ist rau, aber auch ein bisschen stolz: Es ging, irgendwie. Manche wünschen sich, dass auch über ihre Seite berichtet wird. „Sowas liest man aber nie…“, schreibt Erlinger über einen Arbeitskollegen, der nach der Scheidung bei seinen Eltern wohnen musste. Nun, hier kann man darüber lesen:

Die Inflation macht Österreicherinnen und Österreichern mit ohnehin schon knappem Budget zu ...
Die Inflation macht Österreicherinnen und Österreichern mit ohnehin schon knappem Budget zu schaffen.(Bild: FOTOKERSCHI / LENA HANGL)

„Das ist Normalität“
Andere legen ihr eigenes Budget offen, mit Miete, Sprit und Versicherung bis auf den Euro. Ihre Botschaft: Knapp rechnen müssen in Österreich viele, auch mit Vollzeitjob und ohne Kinder. Vor allem Pensionisten müssten mit Ihrem Budget sparsam umgehen. Und manche, die selbst mit zwei Kindern allein waren, erzählen, dass es mit noch weniger ging.

„Ich ziehe den Hut vor dieser Frau“
Und dann gibt es jene, die der Linzerin schlicht Respekt zollen. Zwei Kleinkinder, ein 30-Stunden-Job und der Unterhalt seit Langem ausständig: Das verdiene Anerkennung, finden sie.

Fazit
Viele, die hier mitreden, wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn jeder Euro zählt. Gerade deshalb gehen die Meinungen so weit auseinander. Die einen sagen: Es geht, wir haben es auch geschafft. Die anderen: Leicht ist es deshalb noch lange nicht. Vielleicht stimmt einfach beides.

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie selbst Kinder allein großgezogen, und wie haben Sie es geschafft? Kommen alleinerziehende Väter in der öffentlichen Debatte zu kurz? Und was bräuchten Alleinerziehende in Österreich am dringendsten?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
03.11.2026 18:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Mittwoch
Heute wird gemeinsam geturnt – mit der 2c in Regau
Diese Frau hat eine beneidenswert positive Energie und will andere damit mitreißen: ...
Krone Plus Logo
Sieg gegen den Krebs
So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen
Kindergesundheit
Ministerin: „Wir haben ein ausgezeichnetes System“
Folge von Dienstag
Fit durch den Alltag und das Leben – mit Philipp!
Das österreichische Magier- und Mentalisten-Duo Thommy Ten &amp; Amélie van Tass im ...
Die Magie geht weiter
Thommy Ten und Amélie van Tass verzaubern in Wien
Mehr Forum
Die Stimme Österreichs
Sollten Tierquäler strenger bestraft werden?
Midterms in den USA
Wie wird sich die politische Lage im Land ändern?
Die Stimme Österreichs
AMS statt Mindestlohn: Sozialleistungen zu hoch?
Diskutieren Sie mit!
Feste und Events: Sind unsere Kinder noch sicher?
Die Stimme Österreichs
Würden Sie alleinerziehend finanziell auskommen?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
162.498 mal gelesen
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.348 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
111.371 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
1366 mal kommentiert
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Community
Die Stimme Österreichs
Soll die KESt für Kleinanleger abgeschafft werden?
Gunkl, Benko und Co.
Worüber „Krone“-Leser im Oktober diskutiert haben
Die Stimme Österreichs
Sollte KI weltweit reguliert werden?
Diskutieren Sie mit!
Kinderschutz im Netz: Wer ist jetzt gefordert?
Die Stimme Österreichs
Sprit teurer, Ölkonzerne reicher: Ist das fair?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf