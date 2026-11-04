Nach Verwüstung in Kirche ist Täter nun gefasst

Schlimm sah es Ende September in der Kirche Grein in OÖ aus: Ein vorerst Unbekannter hatte dort gewütet, Gegenstände herumgeworfen und im Weihwasserbecken versenkt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Täter nun gefasst. Der Gläubige kann sich die Tat aber selbst auch nicht erklären.
Groß war die Aufregung Ende September, die Bilder des Chaos gingen viral. Am Vormittag des 22. September 2026 hatte ein vorerst Unbekannter die Kirche in Grein verwüstet. Er hatte unter anderem Liederbücher und Beichtbilder in den Gängen verstreut, ein Kreuz und die Stola des Priesters im Weihwasserbecken versenkt.
Geständig, aber kein Grund
Nun ist der Täter nicht mehr unbekannt: Die schwere Sachbeschädigung wurde dank umfangreicher Ermittlungen und eines entscheidenden Hinweises aus der Bevölkerung geklärt.
Der Täter konnte ausgeforscht werden: Es handelt sich um einen 30-Jährigen ohne Wohnsitz. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich umfassend geständig und konnte sich selbst nicht erklären, warum er als gläubiger Christ so gehandelt habe. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.