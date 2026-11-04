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Nach Verwüstung in Kirche ist Täter nun gefasst

Oberösterreich
04.11.2026 15:39
Nun wurde der Täter, der die Kirche verwüstet hatte, ausgeforscht.
Nun wurde der Täter, der die Kirche verwüstet hatte, ausgeforscht.(Bild: Pfarre Grein)
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Von Krone Oberösterreich

Schlimm sah es Ende September in der Kirche Grein in OÖ aus: Ein vorerst Unbekannter hatte dort gewütet, Gegenstände herumgeworfen und im Weihwasserbecken versenkt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Täter nun gefasst. Der Gläubige kann sich die Tat aber selbst auch nicht erklären. 

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Groß war die Aufregung Ende September, die Bilder des Chaos gingen viral. Am Vormittag des 22. September 2026 hatte ein vorerst Unbekannter die Kirche in Grein verwüstet. Er hatte unter anderem Liederbücher und Beichtbilder in den Gängen verstreut, ein Kreuz und die Stola des Priesters im Weihwasserbecken versenkt.

Zuerst hatte der Täter den Deckel vom Weihwasserbecken gerissen ...
Zuerst hatte der Täter den Deckel vom Weihwasserbecken gerissen ...(Bild: Pfarre Grein)
... dann hatte er dort unter anderem ein Kreuz und eine Stola versenkt.
... dann hatte er dort unter anderem ein Kreuz und eine Stola versenkt.(Bild: Pfarre Grein)

Geständig, aber kein Grund
Nun ist der Täter nicht mehr unbekannt: Die schwere Sachbeschädigung wurde dank umfangreicher Ermittlungen und eines entscheidenden Hinweises aus der Bevölkerung geklärt.

Der Täter konnte ausgeforscht werden: Es handelt sich um einen 30-Jährigen ohne Wohnsitz. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich umfassend geständig und konnte sich selbst nicht erklären, warum er als gläubiger Christ so gehandelt habe. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

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