Nach Verwüstung in Kirche ist Täter nun gefasst

Schlimm sah es Ende September in der Kirche Grein in OÖ aus: Ein vorerst Unbekannter hatte dort gewütet, Gegenstände herumgeworfen und im Weihwasserbecken versenkt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Täter nun gefasst. Der Gläubige kann sich die Tat aber selbst auch nicht erklären.