Handelsverband: Paketzölle der EU zeigen Wirkung

Österreichs Post habe dem Handelsverband zudem bestätigt, dass die Zahl der Pakete aus Asien im 3. Quartal heuer (also nach Einführung des EU-Pauschalzolls, aber vor der mit 1. Oktober geltenden nationalen Paketsteuer und der EU-Gebühr) um rund 30 Prozent eingebrochen sei. Dies decke sich auch mit den Angaben aus der Umfrage. Knapp die Hälfte der Befragten gab demnach an, seit Einführung des EU-Paketzolls weniger bei Temu, Shein oder AliExpress bestellt zu haben.