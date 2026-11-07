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Bei Sieg gegen Bucks

Zweites Saison-Double-Double von Pöltl für Toronto

US-Sport
07.11.2026 08:53
Jakob Pöltl
Jakob Pöltl(Bild: AP/Christopher Katsarov)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem 121:107 bei den Milwaukee Bucks haben die Toronto Raptors am Freitagabend (Ortszeit) eine Serie von vier Auswärtspartien in der National Basketball Association (NBA) abgeschlossen. Jakob Pöltl war mit einem Double-Double aus 19 Punkten (Saisonbestleistung) und elf Rebounds (zum zweiten Mal im Spieljahr) beteiligt. Drei Steals, zwei Assists sowie ein Block rundeten die Statistik ab. Der 31-jährige Center aus Wien brachte es auf 30:40 Einsatzminuten.

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Pöltl schrieb in der Begegnung, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählte, zum zweiten Mal in der noch jungen Saison doppelt zweistellig an. Elf Punkte und sieben Rebounds gingen in Milwaukee allein im Schlussabschnitt auf sein Konto. Angeführt wurden die stark ersatzgeschwächten Kanadier, die neben Kawhi Leonard auch auf Scottie Barnes und Immanuel Quickley verzichten mussten, von RJ Barrett und Alijah Martin mit je 27 Zählern. Bemerkenswert: Martin, der einen Karriere-Bestwert erzielte, hatte vor der Partie bei den Bucks einen Saisonschnitt von 3,3 Punkten zu Buche stehen.

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Einige Spieler hätten „die Lücken super ausgefüllt“, konstatierte Pöltl. Es sei „ein richtig cooler Teamsieg“ eingefahren worden. Die Raptors sind am Montag wieder im Einsatz. Sie empfangen die Memphis Grizzlies, die am Freitag gegen Oklahoma City Thunder mit 97:128 die dritte Pleite in Folge kassierten.

Niederlage für James in Cleveland, 53 Punkte von Doncic gegen Portland
Nichts zu holen gab es für LeBron James mit den Philadelphia 76ers bei der „Heimkehr“ nach Cleveland. Der zuletzt fünfmal hintereinander siegreiche Titelanwärter aus Pennsylvania unterlag den Cavaliers deutlich 95:119. James musste sich mit acht Punkten begnügen. Die Los Angeles Lakers revanchierten sich an den Portland Trail Blazers für das eineinhalb Wochen zurückliegende 129:136 und gewannen 124:118. Luka Doncic zeichnete für 53 Zähler verantwortlich. Die San Antonio Spurs feierten mit 124:109 bei den Sacramento Kings den siebenten Sieg in Folge. Victor Wembanyama verbuchte 30 Punkte und 14 Rebounds.

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