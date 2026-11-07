Zweites Saison-Double-Double von Pöltl für Toronto

Pöltl schrieb in der Begegnung, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählte, zum zweiten Mal in der noch jungen Saison doppelt zweistellig an. Elf Punkte und sieben Rebounds gingen in Milwaukee allein im Schlussabschnitt auf sein Konto. Angeführt wurden die stark ersatzgeschwächten Kanadier, die neben Kawhi Leonard auch auf Scottie Barnes und Immanuel Quickley verzichten mussten, von RJ Barrett und Alijah Martin mit je 27 Zählern. Bemerkenswert: Martin, der einen Karriere-Bestwert erzielte, hatte vor der Partie bei den Bucks einen Saisonschnitt von 3,3 Punkten zu Buche stehen.