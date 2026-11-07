Was Benko sich von seinen Stiftungen wünschte

So heißt es etwa in dem bei Benko beschlagnahmten Word-Dokument unter Punkt 1: „Gold in festverzinsliche Staatsanleihen umschichten.“ Punkt 2: „Verkauf der Häuser und Landmarkeinheiten Villa Eden Gardone (zwischenzeitliche Vermietung) – auch in festverzinsliche Staatsanleihen anlegen.“ Zudem machte sich der Tiroler offenbar Gedanken über die Zuwendungen der Ingbe-Stiftung an seine Kinder: Jeweils zehn Millionen Euro sollte es „bei Volljährigkeit“ geben, „für eigene Immobilie und Start ins Leben.“ Ab dann sollte jedes Kind aus dem Stiftungsvermögen auch eine jährliche Mindestausschüttung von einer Million Euro erhalten. Die Ehefrau sollte sich mit einer halben Million begnügen.