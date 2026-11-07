Roboter helfen dort, wo es Florianis zu heiß wird

Erkunden, löschen und Fahrzeuge entfernen

Die Roboter sollen bei der Erkundung und bei Löscharbeiten unterstützen. Außerdem können sie Fahrzeuge aus niedrigen Garagen entfernen, in die Einsatzfahrzeuge nicht hineinpassen. Bei der Übung untersuchten die Florianis die wechselbaren Aufbauten, die Steuerung und die Reichweite.