Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Test in Tiefgarage

Roboter helfen dort, wo es Florianis zu heiß wird

Niederösterreich
07.11.2026 09:30
Die Feuerwehr Wiener Neustadt testete zwei ferngesteuerte Roboter, die bei gefährlichen ...
Die Feuerwehr Wiener Neustadt testete zwei ferngesteuerte Roboter, die bei gefährlichen Einsätzen unterstützen sollen.(Bild: Presseteam d. FF Wr. Neustadt)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Lange Wege, keine Sicht und gefährliche Hitze: Bei Bränden in Tiefgaragen könnten Roboter die Feuerwehr entlasten. In Wiener Neustadt wurden zwei ferngesteuerte Geräte getestet. Sie können Löscharbeiten unterstützen und Fahrzeuge bergen. Eine Finanzierung wird noch gesucht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit schwerem Atemschutzgerät durch eine verrauchte Tiefgarage vordringen: Solche Einsätze sind für Feuerwehrleute besonders belastend. In Wiener Neustadt könnten künftig ferngesteuerte Roboter einen Teil der gefährlichen Aufgaben übernehmen.

Zwei Löschunterstützungsroboter der Firma Rosenbauer standen deshalb bei einer Übung im Tiefgaragenkomplex des neuen Wohnquartiers „ein viertel grün“ auf dem Prüfstand. In Absprache mit den Wohnbauträgern Alpenland, EGW, EGW-NÖ und Heimat Österreich durfte die Freiwillige Feuerwehr die Geräte dort testen.

Erkunden, löschen und Fahrzeuge entfernen
Die Roboter sollen bei der Erkundung und bei Löscharbeiten unterstützen. Außerdem können sie Fahrzeuge aus niedrigen Garagen entfernen, in die Einsatzfahrzeuge nicht hineinpassen. Bei der Übung untersuchten die Florianis die wechselbaren Aufbauten, die Steuerung und die Reichweite.

Die Florianis machten sich mit den ferngesteuerten Robotern und ihren wechselbaren Aufbauten ...
Die Florianis machten sich mit den ferngesteuerten Robotern und ihren wechselbaren Aufbauten vertraut.(Bild: Presseteam d. FF Wr. Neustadt)

Branddirektor Christian Pfeiffer sieht darin vor allem einen Sicherheitsgewinn: „Mit diesen Robotern können wir in Gefahrenbereiche vordringen, wo wir sonst unsere Feuerwehrmitglieder nicht hineinschicken können, weil es zu gefährlich wäre.“

Auch für unwegsames Gelände geeignet
Das Einsatzspektrum reicht laut Pfeiffer über Tiefgaragen und Lagerhallen hinaus. Auf ihren Kettenfahrgestellen könnten die Roboter auch Material durch unwegsames Gelände transportieren und so die Helfer entlasten.

Eine Anschaffung steht allerdings noch nicht fest. Nach dem Test sollen nun Angebote eingeholt und eine Finanzierung gesichert werden.

Zusammenarbeit beim Brandschutz
Schon vor der Übung hatte sich die Feuerwehr mit den Verantwortlichen der Hausverwaltungen abgestimmt. Dabei wurden Verbesserungen beim Brandschutz vereinbart, die das Einschreiten der Einsatzkräfte erleichtern sollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
07.11.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.319 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.970 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.524 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1319 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1072 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
968 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf