Insolvenzverfahren: Malerei schlitterte in Pleite

In finanzielle Turbulenzen geriet ein Traditionsunternehmen im Tiroler Zillertal: Eine seit Jahrzehnten bestehende Malerei schlitterte jetzt in die Pleite – ein Insolvenzverfahren wurde bereits eröffnet. Mitarbeiter bangen um ihren Job. Die Zukunft des Betriebs ist noch völlig offen. Die Aussichten seien aber – aus derzeitiger Sicht – eher düster.