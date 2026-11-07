Rapid verliert in der Pause „nur“ Bendeguz Bolla

Mit Bendeguz Bolla wird in der Länderspielpause nur ein Stammspieler der Hütteldorfer im Nationalteam gebraucht ...
Natürlich ist es eine Ehre, eine Bestätigung der Arbeit, auch eine Motivation – eine Nationalteam-Einberufung lehnt man nicht ab! Aber so extrem traurig ist man in Hütteldorf nicht, dass Ralf Rangnick auf Yusuf Demir und Matthias Seidl verzichtet. Trainer Johannes Hoff Thorup verliert von seinen ersten 14 Kickern in der Länderspielpause nur über Bendy Bolla (Ungarn) die Kontrolle. Mit dem Rest kann er in Ruhe arbeiten, die Belastung steuern. Den Luxus hat weder der LASK mit Sasa Kalajdzic, Lang und Co. noch Salzburg. Und Niki Wurmbrand und Eaden Roka, bei Rapid aktuell „nur“ Joker, wird der Tapetenwechsel zu Österreichs U21, für die Nicolas Bajlicz mittlerweile zu alt ist, gut tun, ehe es in zwei Wochen zum GAK geht.
Bis dahin wird Grün-Weiß auch die langfristige Vertragsverlängerung mit Yusuf Demir offiziell verkündet haben. Beim Kapitän ist mehr Geduld gefragt. Denn Matthias Seidl ist 25 Jahre alt, er könnte im Sommer ablösefrei gehen, hat das Interesse aus dem Ausland (Deutschland, Italien, Türkei) geweckt – er steht vor der wichtigsten Entscheidung seiner Karriere. Aber natürlich hat Rapids Sportchef Markus Katzer Seidl bereits ein attraktives Angebot vorgelegt. Mehr kann er vorerst nicht tun. Aber auch Seidl genoss gestern die nächste Gala, das 6:0 gegen den WAC. Rapid macht derzeit richtig Spaß, auch den Spielern.
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