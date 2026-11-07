Rapid verliert in der Pause „nur“ Bendeguz Bolla

Natürlich ist es eine Ehre, eine Bestätigung der Arbeit, auch eine Motivation – eine Nationalteam-Einberufung lehnt man nicht ab! Aber so extrem traurig ist man in Hütteldorf nicht, dass Ralf Rangnick auf Yusuf Demir und Matthias Seidl verzichtet. Trainer Johannes Hoff Thorup verliert von seinen ersten 14 Kickern in der Länderspielpause nur über Bendy Bolla (Ungarn) die Kontrolle. Mit dem Rest kann er in Ruhe arbeiten, die Belastung steuern. Den Luxus hat weder der LASK mit Sasa Kalajdzic, Lang und Co. noch Salzburg. Und Niki Wurmbrand und Eaden Roka, bei Rapid aktuell „nur“ Joker, wird der Tapetenwechsel zu Österreichs U21, für die Nicolas Bajlicz mittlerweile zu alt ist, gut tun, ehe es in zwei Wochen zum GAK geht.