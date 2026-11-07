Dieser Brief des Landes schockte die Ortschefs

Die Zahl der leeren Pflegebetten habe sich massiv reduziert. Die Mittel gehen direkt an Senioren, an Behinderte, an Jugendliche. Sampl: „Das Geld fällt nicht vom Himmel. In den Gemeinden haben wir uns alle dafür ausgesprochen, dass wir den Pflegebonus behalten und wir mehr Pflegekräfte wollen. Das muss eben auch von uns allen bezahlt werden.“ Er springt dem Land zur Seite: „Das Land hat genau die gleichen Erhöhungen zu schlucken.“