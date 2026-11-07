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Mehr Gemeinde-Ausgaben

Dieser Brief des Landes schockte die Ortschefs

Salzburg
07.11.2026 08:00
Im Land stehen weniger Pflegebetten leer. Die Folge: Die Gemeinden müssen mehr zahlen. ...
Im Land stehen weniger Pflegebetten leer. Die Folge: Die Gemeinden müssen mehr zahlen. (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Da hatten einige Bürgermeister in Salzburg plötzlich Schnappatmung: Diese Woche teilte das Land den Gemeinden mit, dass sie im kommenden Jahr mehr für Pflege, Behinderte oder Jugend zahlen müssen. Das stößt Ortschefs sauer auf, obwohl deren Landessprecher relativiert...

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Die Pflege als ständiges Leidensthema der Gemeinden: Vor kurzer Zeit klagten die Gemeinden noch über zu wenig Pflegepersonal. Hunderte Betten im Land standen leer. Doch: Die Lage entspannt sich aktuell. Heime sind besser ausgelastet, es gibt wieder mehr Pflegekräfte. Mit einer gravierenden Folge: Die Abgaben der Gemeinden ans Land – etwa für Sozialleistungen – steigen enorm.

Zitat Icon

Für mich heißt diese Erhöhung, dass ich bei anderen Projekten enger ansetzen oder Mittel sogar streichen muss. 

David Egger, Ortschef Neumarkt

Bild: Stadt Neumarkt

Diese Woche flatterte ein Brief des Landes in die Gemeindestuben: Mehr Pflegepersonal, höhere Tarife für Seniorenheime, mehr Hilfen für Behinderte und Jugendwohlfahrt – das alles kostet Geld. Die Orte werden stärker zur Kasse gebeten. 

„Soll ich bei Straßen oder beim Kanal streichen?“
Neumarkts Stadtchef David Egger (SPÖ) befürchtet Engpässe: „Bei uns sind es 19 Prozent mehr als im vorigen Jahr. Wir sind gerade in der Budgeterstellung. Das heißt, ich muss bei anderen Projekten enger ansetzen oder Mittel streichen!“

Die Mehrkosten kommen direkt Pflegebedürftigen oder Behinderten zugute. (Symbolbild)
Die Mehrkosten kommen direkt Pflegebedürftigen oder Behinderten zugute. (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)

In konkreten Zahlen heißt das: Neumarkt zahlte 2026 1,6 Millionen Euro an Transferzahlungen – 2027 werden es 1,9 Millionen sein. Egger: „Das sind zehn Prozent unseres Gesamtbudgets. Wo soll ich das runter streichen? Beim Fußballplatz, bei Straßensanierungen, bei Kanalbauten?“ So wie Egger geht es quasi allen Orten im Land.

Manfred Sampl (ÖVP), Gemeindesprecher und selbst Bürgermeister von St. Michael bestätigt: „Ja, das wird für einige Gemeinden sicher unangenehm. Aber man muss auch fair bleiben: Dieses Geld kommt direkt in der Bevölkerung an.“

Zitat Icon

Das Land hat genau die gleichen Erhöhungen zu schlucken.

Manfred Sampl, Gemeindeverbands Obmann Salzburg

Bild: Andreas Tröster

Die Zahl der leeren Pflegebetten habe sich massiv reduziert. Die Mittel gehen direkt an Senioren, an Behinderte, an Jugendliche. Sampl: „Das Geld fällt nicht vom Himmel. In den Gemeinden haben wir uns alle dafür ausgesprochen, dass wir den Pflegebonus behalten und wir mehr Pflegekräfte wollen. Das muss eben auch von uns allen bezahlt werden.“ Er springt dem Land zur Seite: „Das Land hat genau die gleichen Erhöhungen zu schlucken.“

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Trotzdem betont er, dass es für einige Gemeinden schwierig sei, das Geld aufzubringen – ob es mehr Gemeinden in den Ausgleich treibt, könne man aktuell noch nicht beantworten. 

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