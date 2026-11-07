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„Kids wollen nicht wehtun, aber Grenzen austesten“

Oberösterreich
07.11.2026 08:00
Mit Metallspitzen gespickte Naschereien lösten heuer zu Halloween europaweit große Angst und ...
Mit Metallspitzen gespickte Naschereien lösten heuer zu Halloween europaweit große Angst und Empörung aus.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Eine klinische Psychologin des Kepler Universitätsklinikums Linz erklärt, wie es kommt, dass Kinder zu derart gefährlichen „Streichen“ wie den präparierten Halloween-Naschereien überhaupt fähig sind und was dahinter stecken könnte.

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Dass hinter allen bisher aufgeklärten Fällen von manipulierten Halloween-Süßigkeiten Kinder gesteckt haben sollen, sorgt nicht nur bei Exekutive und Eltern für Erstaunen und Ratlosigkeit.

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