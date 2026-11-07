Verfahren um gewilderten Wolf wurde eingestellt

Munition beschlagnahmt

Rasch hatte man auch einen Jäger im Visier und bei einer Hausdurchsuchung wurde auch Munition zum Vergleich mit jener, die im Wolf gefunden worden war, mitgenommen. Fast ein Jahr lang dauerten die Ermittlungen, doch nun stellte die Staatsanwaltschaft Linz das Verfahren ein. „Der tödliche Schuss konnte keiner Person eindeutig zugeordnet werden“, erklärt Behörden-Sprecher Florian Roitner auf „Krone“-Anfrage. Damit bleibt der Abschuss – es war der erste aufgefundene gewilderte Wolf in Oberösterreich – ungeklärt.