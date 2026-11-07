Ski-Stars auf der Suche nach dem Schnee-Paradies

Rund um die „Levi Black“-Piste ist es zwar derzeit braun und grün, die Slalom-Klassiker in Finnland am nächsten Wochenende sind aber trotz des ungewöhnlich warmen Herbstes im hohen Norden gesichert.
Das „Snowfarming“ der Organisatoren (Schneeerhalt aus dem Vorjahr unter speziellen Matten) hat sich diesmal mehr denn je ausgezahlt. Und genau rechtzeitig zu den Rennen (am Samstag Damen, am Sonntag Herren) hat sich auch jede Menge frischer Schnee angesagt.
Levi-Damen-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin wird den Finnland-Trip definitiv auslassen, Herren-Rekordsieger Marcel Hirscher möchte bald (eventuell heute) entscheiden, ob er an den Start geht und Comeback Nummer zwei in Angriff nimmt. Die Levi-Tendenz geht aber bei ihm eher Richtung Nein.
Gurgl statt Sschweden
Früher reisten die Ski-Asse schon ein bis zwei Wochen vor den Levi-Rennen nach Skandinavien. Um die Schnee-Paradiese in Schweden oder Finnland für das Training zu nutzen. Aber selbst die halten mittlerweile nicht mehr, was sie versprechen. Dafür fanden die Österreicher – und auch internationale Stars wie Lucas Braathen oder der „Niederländer“ Hirscher – gestern perfekte Trainingsbedingungen in Gurgl vor. Die Rot-Weiß-Roten durften dabei exklusiv auf dem Gurgl-Rennhang einige Läufe absolvieren. Die Burschen brechen dann am Dienstag auf, trainieren noch zwei Tage im schwedischen Storklinten, die Mädels reisen am Donnerstag direkt nach Levi.
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