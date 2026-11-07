Ski-Stars auf der Suche nach dem Schnee-Paradies

Gurgl statt Sschweden

Früher reisten die Ski-Asse schon ein bis zwei Wochen vor den Levi-Rennen nach Skandinavien. Um die Schnee-Paradiese in Schweden oder Finnland für das Training zu nutzen. Aber selbst die halten mittlerweile nicht mehr, was sie versprechen. Dafür fanden die Österreicher – und auch internationale Stars wie Lucas Braathen oder der „Niederländer“ Hirscher – gestern perfekte Trainingsbedingungen in Gurgl vor. Die Rot-Weiß-Roten durften dabei exklusiv auf dem Gurgl-Rennhang einige Läufe absolvieren. Die Burschen brechen dann am Dienstag auf, trainieren noch zwei Tage im schwedischen Storklinten, die Mädels reisen am Donnerstag direkt nach Levi.