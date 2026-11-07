Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Shiffrin bleibt daheim

Ski-Stars auf der Suche nach dem Schnee-Paradies

Ski Alpin
07.11.2026 08:34
In einer Woche macht der Ski-Zirkus in Levi halt.
In einer Woche macht der Ski-Zirkus in Levi halt.(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Rund um die „Levi Black“-Piste ist es zwar derzeit braun und grün, die Slalom-Klassiker in Finnland am nächsten Wochenende sind aber trotz des ungewöhnlich warmen Herbstes im hohen Norden gesichert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das „Snowfarming“ der Organisatoren (Schneeerhalt aus dem Vorjahr unter speziellen Matten) hat sich diesmal mehr denn je ausgezahlt. Und genau rechtzeitig zu den Rennen (am Samstag Damen, am Sonntag Herren) hat sich auch jede Menge frischer Schnee angesagt.

Levi-Damen-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin wird den Finnland-Trip definitiv auslassen, Herren-Rekordsieger Marcel Hirscher möchte bald (eventuell heute) entscheiden, ob er an den Start geht und Comeback Nummer zwei in Angriff nimmt. Die Levi-Tendenz geht aber bei ihm eher Richtung Nein.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)

Gurgl statt Sschweden
Früher reisten die Ski-Asse schon ein bis zwei Wochen vor den Levi-Rennen nach Skandinavien. Um die Schnee-Paradiese in Schweden oder Finnland für das Training zu nutzen. Aber selbst die halten mittlerweile nicht mehr, was sie versprechen. Dafür fanden die Österreicher – und auch internationale Stars wie Lucas Braathen oder der „Niederländer“ Hirscher – gestern perfekte Trainingsbedingungen in Gurgl vor. Die Rot-Weiß-Roten durften dabei exklusiv auf dem Gurgl-Rennhang einige Läufe absolvieren. Die Burschen brechen dann am Dienstag auf, trainieren noch zwei Tage im schwedischen Storklinten, die Mädels reisen am Donnerstag direkt nach Levi.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
07.11.2026 08:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Schnee
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.319 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.970 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.524 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1319 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1072 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
968 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Mehr Ski Alpin
Shiffrin bleibt daheim
Ski-Stars auf der Suche nach dem Schnee-Paradies
Berührende Premiere
Vonn „weiß, wie es ist, nicht aufstehen zu können“
Sport Tv Logo
Tolle Nachrichten
ÖSV-Abfahrerin steht vor Comeback auf Kultpiste
Ernsthafte Überlegung
Daran scheiterte Kristoffersens Wechsel zum ÖSV
Frisch verliebt
Vonn über Beziehung mit Bailet: „Er ist großartig“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf