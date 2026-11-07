Karibikverband stärkt Gianni Infantino den Rücken

Offen ist noch, ob auch die Europäische Fußball-Union UEFA als schärfster Widersacher von Infantino einen Gegenkandidaten aufbieten kann. Immer wieder wird dabei der Name von Arsene Wenger (77) genannt. Medienberichten zufolge will sich der Franzose in der kommenden Woche erklären. Wenger war lange Trainer des englischen Klubs Arsenal und ist derzeit Direktor für die globale Fußball-Entwicklung bei der FIFA. Zuletzt war er auf Distanz zu Infantino gegangen.