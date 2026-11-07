Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nationalteam abgesagt

Funktionär will Irak-Spieler hinrichten lassen

Fußball International
07.11.2026 09:33
Montader Madjed
Montader Madjed(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Weil Montader Madjed dem irakischen Nationalteam abgesagt hat, fordert nun ein hochrangiger Funktionär, den 21-Jährigen hinrichten zu lassen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wer den Namen meines Landes nicht respektiert, den lasse ich hinrichten“, meinte Adi al-Rubaie, Vorstandsmitglied des irakischen Erstligisten Al-Shorta, beim Fernsehsender Dijlah und sorgte mit seinen Worten logischerweise für große Aufregung. Auf die Nachfrage, ob er mit der Aussage nicht über das Ziel hinausgeschossen habe, entgegnete der Funktionär nur: „Nein, meine Forderung ist nicht übertrieben.“

„Das ist abscheulich“
Iraks Verband reagierte entsetzt, Sprecher Ahmed Al-Falluji stellte klar. „Das ist abscheulich, und gegen die Person, die diese Aussage gemacht hat, müssen rechtliche Schritte eingeleitet werden.“

Madjed ist irakisch-schwedischer Doppelstaatsbürger. Obwohl er sich nach Jahren im Jugendnationalteam der Skandinavier 2023 für die irakische Auswahl entschieden hatte, fehlte er zuletzt im Team von Trainer Graham Arnold. 

Graham Arnold
Graham Arnold(Bild: AP/Stephanie Scarbrough)

Zwar wurde Madjed mittlerweile wieder nominiert, diesmal verzichtete der Flügelstürmer allerdings selbst auf Einsätze im Teamtrikot. „Es ist eine komplizierte Situation und ich möchte mich jetzt erst einmal hier konzentrieren. Ich will gerade nirgendwohin fliegen“, kommentierte der Teleborg-Profi das angespannte Verhältnis mit Iraks Nationalmannschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
07.11.2026 09:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.319 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.970 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.524 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1319 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1072 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
968 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Mehr Fußball International
Wiederwahl?
Karibikverband stärkt Gianni Infantino den Rücken
Nationalteam abgesagt
Funktionär will Irak-Spieler hinrichten lassen
Freund, Laimer & Co.
Willkommen beim FC Bayern Salzburg
„An deiner Seite“
Krebs! Müller-Teamkollege muss Karriere pausieren
„Zu viel Woodstock“
Fehlstart! Glasner nimmt Spieler in die Pflicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf