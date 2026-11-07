Funktionär will Irak-Spieler hinrichten lassen

„Wer den Namen meines Landes nicht respektiert, den lasse ich hinrichten“, meinte Adi al-Rubaie, Vorstandsmitglied des irakischen Erstligisten Al-Shorta, beim Fernsehsender Dijlah und sorgte mit seinen Worten logischerweise für große Aufregung. Auf die Nachfrage, ob er mit der Aussage nicht über das Ziel hinausgeschossen habe, entgegnete der Funktionär nur: „Nein, meine Forderung ist nicht übertrieben.“