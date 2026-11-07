Vier von zehn Syrern gehen keiner Arbeit nach

Job als erster Schritt

Bei Syrern ist jeder Dritte arbeitslos gemeldet, bei Afghanen fast jeder Vierte. Noch deutlicher wird der Bedarf aber beim Blick auf die Zahlen des Statistischen Jahrbuchs für Migration und Integration. Sie zeigen: Von den Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak im erwerbsfähigen Alter gehen vier von zehn Menschen gar keiner Arbeit nach. Für Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist der Job der Schlüssel: Er sei „der beste Ort, um Deutsch zu lernen, in Österreich anzukommen und Kontakte zu knüpfen“.