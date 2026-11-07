Anwalt von Tupac-Drahtzieher wurde tot aufgefunden

Der prominente US-Strafverteidiger Michael Sanft ist im Alter von 54 Jahren überraschend gestorben. Der Anwalt hatte zuletzt Duane „Keffe D“ Davis vertreten, der wegen des Mordes an Rap Legende Tupac Shakur verurteilt wurde.
Davis wurde im August wegen Mordes schuldig gesprochen und im Oktober zu 40 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt (siehe Video oben). Er gilt als einziger Mann, der jemals wegen des Mordes an Tupac Shakur angeklagt wurde.
Sanft war als Davis‘ Anwalt und den aufsehenerregenden Mordprozess international bekannt geworden. Wie „Fox 5“ berichtet, soll der 55-Jährige am Donnerstag tot in Las Vegas aufgefunden worden sein.
Todesursache ungeklärt
Die Todesursache und die Umstände seines Todes sind noch ungeklärt. Es liegen „nur wenige Details zu seinem Tod vor“, gab das Las Vegas Metropolitan Police Department bekannt.
Wollte weiter für Davis kämpfen
Nach dem Schuldspruch zeigte sich Sanft enttäuscht, kündigte aber an, weiter gegen das Urteil kämpfen zu wollen. Er wisse nicht, was er anders hätte machen können. Der erfahrene Anwalt hatte in seiner Karriere mehr als 150 Prozesse geführt.
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