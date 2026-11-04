KI-Warnsystem „Bear-vision“ soll Eisbären schützen

„Durch den Klimawandel schwindet das arktische Meereis. Eisbären verbringen immer mehr Zeit an Land, wodurch die Mensch-Tier-Konflikte zunehmen können. Werden die Tiere frühzeitig erkannt, lassen sich gefährliche Situationen vermeiden. Das schützt nicht nur Menschen, sondern kann auch verhindern, dass Eisbären bei Konflikten verletzt oder getötet werden“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.