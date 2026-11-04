Marius gibt Öffi-Verbindung Schuld an Job-Pleite

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Marius Borg Høiby aus der U-Haft entlassen und künftig wohl auch keine elektronische Fußfessel tragen wird. Doch obwohl der Sohn von Königin Mette-Marit noch Anfang Oktober über seine Anwälte verkünden ließ, dass er hoch motiviert sei, einen Job zu finden, wird der 29-Jährige seine neue Freiheiten wohl nicht für die Arbeit nutzen.