Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motiviert, aber:

Marius gibt Öffi-Verbindung Schuld an Job-Pleite

Royals
04.11.2026 12:34
Marius Borg Høiby ist angeblich motiviert, einen neuen Job zu finden, scheitert aber an der ...
Marius Borg Høiby ist angeblich motiviert, einen neuen Job zu finden, scheitert aber an der schlechten Öffi-Anbindung nach Gut Skaugum.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eigentlich hieß es erst vor wenigen Wochen, dass Marius Borg Høiby auf der Suche nach einem Job sei. Doch ohne Führerschein ist das offenbar schwieriger als gedacht. Denn wie sein Anwalt mitteilte, seien die Öffi-Verbindungen nach Gut Skaugum schlicht zu schlecht ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Marius Borg Høiby aus der U-Haft entlassen und künftig wohl auch keine elektronische Fußfessel tragen wird. Doch obwohl der Sohn von Königin Mette-Marit noch Anfang Oktober über seine Anwälte verkünden ließ, dass er hoch motiviert sei, einen Job zu finden, wird der 29-Jährige seine neue Freiheiten wohl nicht für die Arbeit nutzen.

Job-Suche eine „logistische Herausforderung“
„Er versucht es, aber es ist schwierig“, räumte Marius‘ Anwalt jetzt gegenüber „Nettavisen“ ein, dass die Job-Suche bislang ohne Erfolge verlaufen sei. Als Grund nannte dieser „logistische Herausforderungen“. Denn Marius, der aktuell auf seinen Berufungsprozess im Februar wartet, hat derzeit keinen Führerschein.

Mette-Marits Sohn ist zwar seine Fußfessel los, einen neuen Job hat Marius aber noch nicht ...
Mette-Marits Sohn ist zwar seine Fußfessel los, einen neuen Job hat Marius aber noch nicht gefunden.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Außerdem mangele es an einer guten Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel an Gut Skaugum, den Familienwohnsitz von König Haakon und Königin Mette-Marit, wo Marius derzeit untergekommen ist. „Die Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, sind dort, wo er wohnt, sehr begrenzt“, entschuldigte Høibys Anwalt seinen Mandanten.

„Ruf schränkt Möglichkeiten ein“
Zudem räumte der Anwalt auf Nachfrage der norwegischen Zeitung ein, dass die derzeitigen Umstände die Suche nach einem Job nicht wirklich erleichtern würden.

„Es gibt natürlich Grenzen dafür, in welchen Berufen jemand wie er angesichts seiner Situation arbeiten kann. Er ist eine öffentlich bekannte Persönlichkeit und wurde wegen der ihm zur Last gelegten Taten verurteilt“, so Marius‘ Rechtsvertreter. „Es ist ganz klar, dass sein Ruf seine Möglichkeiten einschränkt. Außerdem gibt es viel Wirbel um ihn herum.“

Marius Borg Høiby saß seine U-Haft zuletzt auf Gut Skaugum, das Zuhause von König Haakon und ...
Marius Borg Høiby saß seine U-Haft zuletzt auf Gut Skaugum, das Zuhause von König Haakon und seiner Familie, ab.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Marius wartet auf Berufungsprozess
Ende Oktober 2024 wurde Høiby der Führerschein auf ärztliche Empfehlung zum ersten Mal entzogen. Nach etwa sechs Monaten bekam er seine Fahrerlaubnis zurück. Schon im Oktober des letzten Jahres wurde erneut ein Fahrverbot über ihn erhängt, zudem wurde sein BMW wegen offener Schulden bei der Versicherung gepfändet. 

Lesen Sie auch:
Während seine Anwälte die nächste Runde vor Gericht vorbereiten, sucht Marius Borg Høiby einen ...
„Er ist motiviert“
Königin Mette-Marits Sohn Marius sucht einen Job
04.10.2026
Während Gewalt-Vorwurf
Gericht lässt Mette-Marits Sohn Marius frei
02.11.2026

Der Norweger war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hat das Urteil angefochten, ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Neu aufgerollt werden dabei die Vorwürfe der Vergewaltigungen sowie der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
04.11.2026 12:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
174.305 mal gelesen
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.393 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
111.986 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
1567 mal kommentiert
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Royals
Motiviert, aber:
Marius gibt Öffi-Verbindung Schuld an Job-Pleite
„Lass es, Will!“
Prinz William verhinderte wilde Kneipenschlägerei
Razzia in Mexiko
Das hat Polizei in Thomas Markles Lager gefunden
Wohlhabender Gönner
Harry und Meghan wohnen auf fremdem Luxus-Anwesen
Während Gewalt-Vorwurf
Gericht lässt Mette-Marits Sohn Marius frei
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf