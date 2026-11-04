Deutschland unzureichend auf KI-Boom vorbereitet

Mangelndes Wissen über produktive KI-Anwendung

Kaum Fortschritte gibt es nach der Ifo-Analyse im Auftrag der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung - obwohl gerade sie mithilfe von KI und der umfangreich vorhandenen Verwaltungsdaten Bürgern und Unternehmen bessere Dienstleistungen anbieten könnte. So stecke Deutschland etwa bei dem Bereitstellen vorausgefüllter Formulare noch in der Experimentierphase, während dies in Nachbarländern wie den Niederlanden, Dänemark, Polen oder Österreich längst weitgehend umgesetzt sei, hieß es.