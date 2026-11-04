Neues Video begeistert
Delfin Mimmo taucht in Venedig neben Wasserbus auf
Er springt durch die Lagune, taucht neben Wasserbussen auf und zeigt sich gelegentlich sogar direkt vor dem Markusplatz: Delfin Mimmo ist inzwischen eine kleine Berühmtheit in Venedig.
Sogar Venedigs Bürgermeister Simone Venturini würdigte den Besucher in den sozialen Netzwerken: Er veröffentlichte ein Video, das Mimmo beim Schwimmen neben einem Vaporetto, einem der typischen venezianischen Wasserbusse, im Canal Grande zeigt.
Doch sein ungewöhnlicher Lebensraum birgt erhebliche Risiken. Nach Einschätzung von Forschenden hat der Delfin inzwischen offenbar dauerhaft in der Lagune Fuß gefasst. Eine Untersuchung des Fachbereichs für vergleichende Biomedizin und Ernährung der Universität Padua kommt zu dem Ergebnis, dass das Tier regelmäßig Nahrung findet und in guter körperlicher Verfassung ist.
Verletzungen durch Schiffsschrauben
Allerdings ist Mimmos Aufenthalt in den Kanälen Venedigs nicht ungefährlich. Besonders der stark befahrene Bereich des Markusbeckens bereitet den Forschenden Sorgen. Im vergangenen Herbst war der Delfin mit einem Boot beziehungsweise dessen Schiffsschraube zusammengestoßen und hatte Verletzungen an der rechten Flanke erlitten. Diese seien inzwischen vollständig verheilt.
Unvorsichtig gesteuerte Boote, überhöhte Geschwindigkeiten und aufdringliche Annäherungsversuche könnten das Tier jedoch erneut gefährden. Hinzu komme der Stress durch den permanenten Schiffsverkehr und die zahlreichen Menschen, die Mimmo beobachten wollen.
Forscherteam beobachtet Delfin
Ein Forscherteam verfolgt die Bewegungen des allein lebenden Delfins seit seiner ersten Sichtung im Juni vergangenen Jahres. Über mehrere Monate bis Dezember dokumentierten die Forschenden seinen Aufenthalt. Dabei stellten sie fest, dass sich Mimmo regelmäßig von Meeräschen ernährt und ein für Große Tümmler typisches Verhalten zeigt. Die Art gilt als besonders anpassungsfähig.
Dass ein Delfin dauerhaft in der Lagune lebt, ist ungewöhnlich. Große Tümmler (Tursiops truncatus) und Gemeine Delfine (Delphinus delphis) waren historisch in der gesamten Adria verbreitet, auch in den Lagunengebieten. Während die Bestände der Gemeinen Delfine durch menschliche Einflüsse bereits vor Jahrzehnten stark zurückgingen, kommen Große Tümmler in der Adria weiterhin vor. Die Lagunenbereiche meiden sie normalerweise jedoch.
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