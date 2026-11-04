Delfin Mimmo taucht in Venedig neben Wasserbus auf

Forscherteam beobachtet Delfin

Ein Forscherteam verfolgt die Bewegungen des allein lebenden Delfins seit seiner ersten Sichtung im Juni vergangenen Jahres. Über mehrere Monate bis Dezember dokumentierten die Forschenden seinen Aufenthalt. Dabei stellten sie fest, dass sich Mimmo regelmäßig von Meeräschen ernährt und ein für Große Tümmler typisches Verhalten zeigt. Die Art gilt als besonders anpassungsfähig.