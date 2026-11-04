Mendt und Nentwich: Im Partnerlook durch die Nacht

Zwei Mariannes, ein Look! Marianne Mendt und Marianne Nentwich sorgten bei der Palazzo-Premiere im Partnerlook für einen Hingucker. Passend zur neuen Show „Nachtschwärmer“ plauderten Promis wie Andy Lee Lang, Hannes Kartnig und Barbara Wussow samt Familie aus dem Nähkästchen: Wer hat am Herd oder in Sachen Akrobatik ungeahnte Talente?