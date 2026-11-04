Dieses Sportler-Paar mischt im Öl-Geschäft mit

„Dass wir Öl-Millionäre werden, das wird sich nicht ganz ausgehen“, schmunzeln Pia Jurhar und Thomas Schaffer. Während die 31-Jährige gerade wieder in das Basketball-Nationalteam einberufen wurde, holte der 28-Jährige mit der rot-weiß-roten Football-Auswahl 2023 den Europameistertitel.