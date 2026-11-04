Bill und Tom erteilen Star „Wetten, dass..?“-Korb

Am 5. Dezember 2026 moderieren Bill und Tom Kaulitz erstmals und einmalig „Wetten, dass..?“. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ gestehen die Brüder jetzt, dass sie einige Promis nicht mögen. Ein Star, der sich für die Teilnahme an „Wetten, dass..?“ besonders aufgedrängt haben soll, erhielt nun prompt eine Abfuhr von den Brüdern.
Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ nehmen die Brüder kein Blatt vor den Mund. In einer Folge verraten sie, dass sie sogar eine Liste der Top-Fünf-Kandidaten erstellt hätten, die sie nicht mögen. Namen nennen die beiden im Podcast nicht. Es seien aber sowohl männliche als auch weibliche Kandidaten dabei.
Kandidatin „habe immer Durchfall“
Über eine Kandidatin, bzw. über deren Gesundheitszustand, ärgern sich die beiden ganz besonders. Sie „hätte immer Durchfall“. Bill erzählt: „Weil die fängt schon morgens an zu trinken.“ Bruder Tom antwortet: „Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht.“ Jene Sängerin soll zudem sehr zimperlich sein und sich „von morgens bis abends beschweren“.
Einen anderen Sänger, den Bill in der Liste ganz oben positioniert, nehmen die beiden auch ganz schön aufs Korn: „Der hat keinen Humor. Der kann ja über sich nicht lachen. Der nimmt sich so ernst und der findet sich so geil. Und deswegen ist er mir ein Unsympath, ohne dass ich den kenne“, stellt der 37-Jährige klar.
Weiterer Sänger drängte sich auf
Über das Verhalten eines weiteren Promis ärgern sich die Brüder auch, dieser hätte sich für die Teilnahme an „Wetten, dass..?“ regelrecht aufgedrängt. „Wir kennen ja einen Sänger, der drängt sich ja auf für ,Wetten, dass..?‘. Und das finde ich ein bisschen viel“, sagt Bill.
Während Bill diesen Promi ignoriert habe, hätte Tom ihm sogar eine Chance gegeben, er habe ihm geschrieben: „Ich werfe deinen Namen mit ins Rennen.“ Jener Sänger habe aber keine Ruhe gegeben. Bill ärgert sich: „Ich denke mir so: Junge, du wirst es nicht schaffen zu ,Wetten, dass ...?‘! Wie oft willst du noch fragen?“
Tom zeigt Herz
Tom sehe das zwar ein, gesteht aber: „Das bringe ich nicht übers Herz.“ Bill hingegen ist hier knallhart: „Ich schon. Ich mag den eh nicht.“ Bruder Tom gesteht: „Ich habe jetzt selbst in der letzten Nachricht ... Ich kann es jetzt nicht erzählen. Ich habe ein bisschen geflunkert sogar noch und habe gesagt, ich werfe es noch mal rein, ich gebe noch mal alles.“
„Ach, Tom“, antwortet Bill darauf und wirft seinem Bruder vor, immer zu nett zu sein. Sie beschließen, was sie dem aufdringlichen Sänger mitteilen werden: „Sorry, wir sind schon voll besetzt.“
„Wetten, dass..?“ erscheint am 5. Dezember 2026 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer auf der Gästeliste für die kommende Ausgabe von „Wetten, dass..?“ steht, ist noch nicht bekannt.
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