Warum KI für die Jagd eine Herausforderung wird

Doch in der Jagd haben sich auch viele Dinge geändert. Das liegt zum einen an den Auswirkungen des Klimawandels, aber auch am Boom bei der künstlichen Intelligenz. „Erstmals in der Geschichte verlieren die Tiere die Chance auf Flucht. In der Jagd geht es auch um Fairness. Durch die KI ist der Mensch nun in allen Belangen den Tieren überlegen. Da ist dann nicht mehr viel Unterschied zu einer Tötung im Schlachthof“, so der Landesjägermeister. Denn moderne KI-gestützte Optiken „bügeln“ alle Fehler des Menschen aus. Sieghartsleiter fordert hier klare Regeln und Einschränkungen.